Омикроном заболеет каждый 10 украинец, – врач о повторных заражениях COVID-19

В Украине уже выявили немало случаев, когда человек заболел коронавирусом повторно. Часто в таких ситуациях фиксируют штамм Омикрон.

Всего примерно каждый 10 украинец, который ранее болел COVID-19, может повторно заболеть, инфицировавшись новым штаммом коронавируса Омикрон. Так считает врач Тарас Жиравецкий. Отметим, что он советник городского головы Львова по медицинским вопросам.

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По его словам, в Украине уже достаточно много людей, которые раньше болели коронавирусом, но все же инфицировались Омикроном. И таких случаев в дальнейшем только прибавится.

Что я сейчас вижу: во-первых, действительно, сейчас так, как в Великобритании заявили, что 10% населения будет болеть повторно Омикроном. Это уже на 1 миллион человек – 100 тысяч ранее болевших,

– сказал медик.

Впрочем, он надеется, что этот штамм будет такой, как в Великобритании – то есть будет наблюдать малое количество госпитализаций.

Также Жиравецкий добавил, что многие вакцинированные вторично переносят болезнь легко.

Позитивная сторона Омикрона

Медик также подчеркнул, что у Омикрона есть и положительная сторона. Она состоит в том, что он быстро проходит.

"То есть это очень быстро нарастающая волна, так же быстро спадает. Но у нас еще есть остатки Дельта-волны. То есть предыдущий штамм еще до конца не исчез и соответственно с этим у нас также возникают проблемы", – подчеркнул врач.

Основные симптомы Омикрона, на которые следует обращать внимание:

сильная заложенность носа;

боль в горле;

поднятие температуры;

боли в мышцах;

у некоторых пациентов может быть диарея и другое.

! Главный санврач Украины Игорь Кузин спрогнозировал резкий скачок заболеваемости новым штаммом коронавируса Омикрон. По его словам, примерно 1 миллион украинцев может заболеть только за февраль 2022 года. А в сутки могут фиксировать ежедневно в среднем 59 тысяч новых случаев.

У многих людей, которые болеют повторно, обоняние не исчезает.

Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала

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