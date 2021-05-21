Омоложение влагалища лазером: что это и почему это рискованно

В сети можно найти немало ярких объявлений о преимуществах процедуры "омоложение влагалища, увеличение точки G, O-Shot (который еще называют Orgasm Shot), введение плазмы, обогащенной тромбоцитами во влагалище и клитор, гиалуроновой кислоты в различные интимные зоны и тому подобное". Что это такое на самом деле и почему процедура опасна – читайте дальше.

Так, рекламные лозунги отдельных клиник обещают помочь с недержанием мочи, улучшить качество сексуальной жизни (повысится либидо и чувствительность во время секса) и тому подобное.

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По словам врача-гинеколога, "омоложение" уже является некорректным термином, но он активно используется в маркетинговых целях и фактически вводит людей в заблуждение.

Мы не можем ничего в своем организме "омолаживать", и еще никто в процессе жизни моложе не стал. Ваше влагалище не является исключением ... на самом деле лазер просто разрушает поверхностный слой слизистой влагалища, на месте которой появляется новый слой такой же ткани (иногда рубцовой),

– заявила Ольга Белоконь.

Медик подчеркнула, что из-за процедуры "омоложения" более плотными стенки влагалища не становятся и "сужения" не возникает.

"И добиваться его таким способом (разрушением нормальной слизистой оболочки влагалища) как по мне – это что-то немыслимое и абсолютно алогичное", – заявила Белоконь.

Улучшает ли процедура "омоложения" влагалища половую жизнь

Что касается сексуальной жизни, по словам гинеколога, сужение влагалища само по себе не может ничего гарантировать и обещать. Ведь желание, возбуждение и оргазм обусловлены физическими факторами.

В FDA не одобряют процедуру "омоложения влагалища" / Фото: Getty Images

В FDA не одобряют эту процедуру

Ольга Белоконь процитировала заявление представителей FDA (Управление продовольствия и медикаменте, США) в 2018 году о том, что эти процедуры имеют серьезные риски и не имеют никаких доказательств относительно их эффективности.

Врач добавила, что также вагинальные ожоги после этих процедур не являются редкими.

Как насчет процедуры O-Shot

Ольга Белоконь написала, что введение плазмы во влагалище и клитор, увеличение точки G – это возможность заработать деньги на женщинах, которые могут легко верить в любые вещи.

Однако у некоторых пациенток может сработать эффект плацебо.

Конечно, это не эффективно и не влияет ни на что. Это просто бизнес,

– заявила гинеколог.

Стоит ли делать инъекции филлеров в женские гениталии

Да, каждый человек может самостоятельно решать, что ему нравится. Однако женские гениталии вряд ли имеют стандарты красоты.

"Ничего, кроме того, как увеличить объем тканей, филлер сделать не может. "Прокачать" вашу сексуальную жизнь – тоже. Были попытки использовать филлеры при недержании мочи, однако этот эффект был кратковременным и достаточно слабым", – подчеркнула Белоконь.