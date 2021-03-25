Министр здравоохранения Украины Максим Степанов встретился со специалистами по разработке медицинского задания на реализацию проекта по созданию современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний Национального института рака.

Так, развитие и модернизация Национального института рака – шаг к тому, чтобы онкобольные украинцы могли получать высококачественную медицинскую помощь.

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По словам главы Минздрава, для развития ведущего онкоцентра страны нужно значительно больше средств, чем есть сейчас.

Решить вопрос можно путем получения кредитования, чтобы работы по развитию и оснащению были как можно скорее завершены, чтобы онкобольные украинцы могли получать медицинскую помощь в надлежащих условиях.

Максим Степанов заявил, что в Украине следует построить действительно самую современную и мощную клинику. Для этого нужен комплексный подход.

На основе медицинского задания мы должны разработать и реализовать новый проект – по созданию современной клиники для лечения онкологических больных – национального значения в институте рака. Ведь если помещения построены и отремонтированы еще в семидесятых годах прошлого века, то мы понимаем, что пациенты не получают здесь помощь в надлежащих условиях. А потом слышим сетования, мол, за границей врачи лучше. Легче всего обвинить врачей,

– сказал министр.