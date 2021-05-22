Онколог объяснил, в чем опасность шашлыка и какое мясо выбрать

Онколог Николай Анкусько подчеркнул, что жирное мясо, приготовленное на открытом огне, таит в себе опасность для здоровья человека. Какое мясо следует выбрать для того, чтобы сделать шашлык менее опасным – читайте дальше.

Врач объяснил, что на постоянной основе шашлык опасен для организма, ведь большое количество опасного формальдегида может привести к развитию новообразования в пищеводе.

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Такое мясо должно употребляться как "деликатес", не на постоянной основе. Коптильные вещества могут провоцировать онкологию, это канцерогены. Ведь не только дым – это канцероген, но и термически обработанные жиры, которые задерживают в себе те самые канцерогены,

– отметил Николай Анкусько.

По его словам, готовить шашлык на открытом огне лучше из птицы или рыбы.

"Если это будет судак, например, или это будет курица – это менее опасно", – добавил онколог.

Рекомендации ВОЗ относительно красного мяса

Ранее ВОЗ сообщила о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты.

Так, во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, ведь с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.



На постоянной основе шашлык опасен для организма / Фото: Getty Images