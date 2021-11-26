В эту категорию населения не входят люди с гипертонией, ишемической болезнью, сердечной недостаточностью, врожденными пороками сердца, диабетом или онкологией. Людям, имеющим эти заболевания, можно и нужно вакцинироваться.

Внимание Можно ли вакцинироваться при ментальных расстройствах: ответ врача

Важно! Единственным абсолютным противопоказанием является тяжелая аллергическая реакция на первую дозу вакцины или на один из ее компонентов.

Почти четверть украинцев, которые не желают вакцинироваться против COVID-19, считают, что имеют медицинские противопоказания к прививке против коронавирусной болезни. На самом деле людей, которым нельзя прививаться против COVID-19, крайне мало,

– подчеркнули в Минздраве.

Почему нужно вакцинироваться людям, которые имеют хронические заболевания

Пороки сердца

Кардиолог и заведующая диагностического отдела Центра инновационных медицинских технологий Вера Горбачева отметила, что всем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, важно вакцинироваться против COVID-19, ведь болезнь у них протекает значительно тяжелее и может дать очень серьезные осложнения.

Это касается также ишемической болезни, сердечной недостаточности и врожденных пороков сердца.

Известно, что COVID-19 влияет на сердце и сосуды различными механизмами, например, прямо повреждает сердце. Следовательно, пациенты с такими заболеваниями более склонны к инфицированию и тяжелому течению болезни.

К теме Как коронавирус влияет на сердце

Сахарный диабет

Необходимо также сделать прививку против коронавируса людям, имеющим сахарный диабет или эндокринные заболевания.

Люди с хроническими эндокринными заболеваниями нуждаются в защите от COVID-19,

– отметила эндокринолог Оксана Марусин.

Кроме того, по словам врача, аутоиммунные заболевания не являются абсолютным противопоказанием к вакцинации.

Онкология

Не менее важно вакцинироваться и людям с онкологическими болезнями. Такие пациенты имеют очень высокий риск умереть в результате осложнений от COVID-19. Поэтому вакцинация онкопациентов является приоритетной.

Минздрав приводит слова онколога-хирурга Национального института рака Александра Стаховского о том, что риск умереть от онкологии у наших пациентов значительно меньше, чем риск умереть от осложнений, которые может вызвать у них коронавирусная болезнь.

Обратите внимание! Вакцинироваться можно как в активной фазе заболевания, так и пациентам в ремиссии. Тем людям, которые проходят химиотерапию, следует посоветоваться со своим врачом, когда именно лучше делать прививку, чтобы вакцинация дала оптимальную защиту.

Напомним, в Министерстве здравоохранения определили подробный список медицинских противопоказаний и предостережений к вакцинации против COVID-19. Справку о медицинских противопоказаниях к прививке можно получить у своего семейного врача.

Стоит знать Как коронавирус влияет на нервную систему: симптомы, которые могут остаться надолго