Онлайн-система для записи на вакцинацию уже готова
Онлайн-система для регистрации в очередь на вакцинацию готова к работе. Было решено, что ее запустят с марта.
Источник:24 Канал
Такую информацию в ходе селекторного совещания сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Также на тему: После всплеска COVID-19 на Прикарпатье власти готовятся к вспышке в других регионах
По его словам, онлайн-система для регистрации в очередь на вакцинацию готова к работе.
Как будет работать электронная очередь на вакцинацию против коронавируса
Ранее Федоров отметил, что Минцифра ведет переговоры с Минздравом, чтобы через "Дию" начать прием электронных заявок от украинцев, которые планируют вакцинироваться.
Так мы сможем спрогнозировать спрос, чтобы потом эффективно организовать систему и логистику вакцинации. Важно собрать качественную информацию, чтобы эффективно и децентрализованно организовать этот процесс,
– сказал он.
Что известно о вакцинации в Украине
- В Украину уже отправили первые партии вакцины от AstraZeneca.
- 18 февраля глава Минздрава Максим Степанов отправился в Индию, чтобы договориться о поставках вакцины.
- Первая партия – 500 тысяч доз вакцин.
- Она прибудет в Украину 23 февраля.
- Прежде всего прививки будут делать врачам, в том числе и военным, украинским защитникам на Донбассе и пожилым людям.
Сравнение вакцин от коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью