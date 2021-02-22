Онлайн-система для регистрации в очередь на вакцинацию готова к работе. Было решено, что ее запустят с марта.

Такую информацию в ходе селекторного совещания сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По его словам, онлайн-система для регистрации в очередь на вакцинацию готова к работе.

Как будет работать электронная очередь на вакцинацию против коронавируса

Ранее Федоров отметил, что Минцифра ведет переговоры с Минздравом, чтобы через "Дию" начать прием электронных заявок от украинцев, которые планируют вакцинироваться.

Так мы сможем спрогнозировать спрос, чтобы потом эффективно организовать систему и логистику вакцинации. Важно собрать качественную информацию, чтобы эффективно и децентрализованно организовать этот процесс,

– сказал он.

Что известно о вакцинации в Украине



Сравнение вакцин от коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала