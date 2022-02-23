Производителей такой продукции обвинили в том, что они агрессивно нацеливаются на будущих родителей и медицинских работников и ставят интересы акционеров выше здоровья детей.

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То, что грудное молоко полезно для здоровья малыша и положительно влияет на его развитие – доказанный научный факт. Но ВОЗ и детское агентство ООН ЮНИСЕФ предупредили, что все больше детей кормят искусственными смесями.

Выяснилось, что индустрия молочных смесей с оборотом 55 миллиардов долларов систематически применяет агрессивные маркетинговые стратегии, расходуя до 5 миллиардов долларов в год на то, чтобы повлиять на решение родителей о том, как кормить своих младенцев.

Глава ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел призвала к "жесткой политике, законодательству и инвестициям в грудное вскармливание, чтобы защитить женщин от неэтичных маркетинговых методов".

Почему грудное вскармливание не нужно отбрасывать без надобности

Дети, которые находятся на грудном вскармливании, более здоровы, лучше справляются с интеллектуальными тестами и с меньшей вероятностью будут иметь избыточный вес или страдать от диабета во взрослом возрасте.

При этом женщины, которые кормят грудью, имеют более низкий риск рака молочной железы и яичников.

Несмотря на все известные преимущества, только 44% детей в возрасте до 6 месяцев находятся на исключительно грудном вскармливании, как это рекомендовано ВОЗ и ЮНИСЕФ. Глобальные показатели грудного вскармливания за последние два десятилетия увеличились незначительно, продажи молочных смесей выросли более чем вдвое за этот же период.

Ведущий автор отчета Найджел Роллинз из отдела ВОЗ по охране здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков обвинил агрессивную маркетинговую практику отрасли.

Отчет, в котором приняли участие 8 500 родителей и беременных женщин, а также 300 медицинских работников в 8 странах в различных регионах мира помог выявить, что более чем половина родителей и беременных женщин стали жертвами маркетинга детских смесей. В Великобритании 84% всех опрошенных женщин заявили, что поддавались такому маркетингу, тогда как в Китае таких было 97%.

Маркетингу помогает псевдонаука

Найджел Роллинз указал на то, как компании используют лженауку для того, чтобы заявлять о том, что грудного молока недостаточно или что смесь якобы лучше помогает младенцам спать всю ночь.

Дети или младенцы плачут, не спят, что очень беспокоит родителей. И индустрия использует эти моменты, чтобы сказать, что наш продукт – это решение вашей проблемы,

– сказал он.

Кроме этого, в отчете выражают особое беспокойство по поводу маркетинговой направленности медицинских работников с бесплатными образцами, рекламными подарками, исследовательскими грантами и платными конференциями. Выяснилось, что более трети опрошенных женщин указали на то, что медицинский работник порекомендовал им смесь определенной марки.

Роллинз подчеркнул, что цель состоит не в том, чтобы очистить полки магазинов от детских смесей, ведь грудное вскармливание подходит не всем родителям. Но для большинства грудное вскармливание должно быть очевидным выбором.