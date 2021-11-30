Антониу Гутерриш призвал не позволить штамму Омикрон снова "закрыть мир". Он добавил, что народ Африки "не должен подвергаться наказанию за обмен информацией о здоровье с миром".

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Я глубоко обеспокоен изоляцией стран юга Африки из-за новых ограничений на поездки в связи с COVID-19,

– заявил Антониу Гутерриш.

По его слова, что народ Африки "не может быть обвинен в аморально низком уровне доступных вакцинаций и не должен подвергаться наказанию за обмен информацией о здоровье с миром".

Что известно о новом штамме коронавируса Омикрон

Источник: BBC

В начале недели штамм B.1.1.529 впервые зафиксировали ученые из Имперского колледжа Лондона. Неизвестный ранее вариант коронавируса обнаружили в образцах пациентов с ЮАР.

Омикрон выделяется среди других тем, что содержит более 50 мутаций. Среди них 32 изменения в спаечном белке SARS-CoV-2.

Есть опасения, что этот вирус в настоящее время радикально отличается от оригинала, который появился в Ухане. То есть теоретически вакцины, разработанные на основе исходного штамма, могут быть менее эффективными. Но пока это лишь предположение.

B.1.1.529 обладает способностями штаммов Дельта и Бета – уклонения от иммунитета и быстрое распространение. И при этом он имеет значительно большее количество мутаций.

Обратите внимание: 26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 Омикрон как такой, что вызывает беспокойство.