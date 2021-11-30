В ООН обеспокоены изоляцией Африки из-за штамма Омикрон
Источник:твитер Гутерриша
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен изоляцией стран юга Африки. Также он не соглашается с введенными ограничениями на поездки из-за штамма "Омикрон".
Антониу Гутерриш призвал не позволить штамму Омикрон снова "закрыть мир". Он добавил, что народ Африки "не должен подвергаться наказанию за обмен информацией о здоровье с миром".
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Я глубоко обеспокоен изоляцией стран юга Африки из-за новых ограничений на поездки в связи с COVID-19,
– заявил Антониу Гутерриш.
По его слова, что народ Африки "не может быть обвинен в аморально низком уровне доступных вакцинаций и не должен подвергаться наказанию за обмен информацией о здоровье с миром".
Что известно о новом штамме коронавируса Омикрон
Источник: BBC
- В начале недели штамм B.1.1.529 впервые зафиксировали ученые из Имперского колледжа Лондона. Неизвестный ранее вариант коронавируса обнаружили в образцах пациентов с ЮАР.
- Омикрон выделяется среди других тем, что содержит более 50 мутаций. Среди них 32 изменения в спаечном белке SARS-CoV-2.
- Есть опасения, что этот вирус в настоящее время радикально отличается от оригинала, который появился в Ухане. То есть теоретически вакцины, разработанные на основе исходного штамма, могут быть менее эффективными. Но пока это лишь предположение.
- B.1.1.529 обладает способностями штаммов Дельта и Бета – уклонения от иммунитета и быстрое распространение. И при этом он имеет значительно большее количество мутаций.