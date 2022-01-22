Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед Генеральной Ассамблеей. Он считает, что миру следует перейти в режим "чрезвычайной ситуации" в борьбе с распространением коронавируса.
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Омикрон – это предупреждение, – ООН
По его словам, остановка распространения инфекции должна быть главной в повестке дня каждой страны.
Омикрон – это еще одно предупреждение. Следующий вариант может быть хуже,
– сказал Гутерриш.
Чума дезинформации
Он отметил, что коронавирус не должен использоваться странами как "прикрытие" для сокращения свободы СМИ или подавления прав человека. Также, по его словам, необходимо бороться с чумой дезинформации о вакцинах.
"Нужно сделать больше, чтобы подготовить мир к следующей вспышке, в частности, путем укрепления авторитета Всемирной организации здравоохранения", – подчеркнул генсек ООН.
В чем опасность Омикрона
В Минздраве назвали Омикрон самым заразным штаммом коронавируса. Он имеет гораздо более короткий инкубационный период, чем другие. Также штамм передается в 7 раз быстрее доминантного ранее варианта Дельта. Человек, заразившийся Омикроном, может инфицировать других уже в первые сутки болезни. По сравнению с предыдущими вариантами коронавируса дети стали чаще инфицироваться Омикроном.
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