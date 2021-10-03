Масштабные амбиции ООН

Там будут добиваться совместной работы мирового сообщества над этим. Об этом заявил глава Генассамблеи ООН Абдулла Шахид.

Внимание Витамин Д для детей и подростков: определяем правильную дозировку

Шахид заявил, что для достижения такой амбициозной и непростой задачи он собирается полностью использовать свои полномочия.

Абдулла Шахид – глава Генассамблеи ООН "Генеральная Ассамблея состоит из 193 стран, это наиболее представительный институт в структуре ООН. Я намерен воспользоваться своими полномочиями, чтобы объединить всех. Моя задача – обеспечить, чтобы мы все пришли к гораздо более обнадеживающим срокам по вакцинации всего населения мира до конца 2022 года".

При этом высокопоставленный представитель ООН также подчеркнул, что все это вполне реально. Он отметил, что увидел позитивные сигналы по вопросу о распределении вакцин от США, Китая, Индии, а также многих других стран.

Коронавирус в мире: статистика