Дело в том, что ученые считают сушилки "угрозой общественному здоровью", поскольку они распространяют очень много бактерий. Поэтому безопаснее пользоваться бумажными полотенцами.

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Еще в 2014 году команда исследователей из Университета Лидса объявила, что в общественных туалетах сушилки для рук – это антисанитария. Они обнаружили, что эти устройства, которые сейчас особенно популярны, выбрасывают бактерии из плохо вымытых рук людей в воздух и на соседние поверхности.

Их настолько много, что, вероятно, после того, как вы помыли и высушили руки, вы выйдете из уборной, покрытые микробами других людей.

Как ученые это доказали

Ученые в лабораторных экспериментах создали условия, воспроизводящие общественную уборную.

Внимание! Выяснилось, что сушилки выбрасывали в воздух в 27 раз больше бактерий, чем старые добрые бумажные полотенца. А эти микроорганизмы циркулировали еще в течение 15 минут после использования.

Новые убедительные доказательства

Теперь авторы нашли еще большее количество доказательств против использования сушилок для рук. Профессор Марк Уилкокс и его коллеги намеревались проверить, как методы сушки рук влияют на распространение бактерий в туалетах.

Исследование проводилось в больницах трех городов – Лидсе (Великобритания), в Париже (Франция) и Удине (Италия). Длилось оно в течение 12 недель.

Для каждого из мест выбрали 2 туалета, которые использовали пациенты, персонал и посетители. В каждом из них были установлены только сушилка или бумажные полотенца.

Ежедневно в течение четырех недель отбирали пробы воздуха и мазки с поверхностей туалета. Затем, после двухнедельной паузы, каждая уборная "переключалась" на альтернативный метод сушки. Этот процесс повторили трижды.

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В 100 раз больше бактерий

Эти образцы показали, что общее количество бактерий в воздухе и на поверхности было значительно выше во всех туалетах, когда использовались струйные воздушные сушилки для рук. Наиболее существенные различия:

в Удине сушилка была покрыта в 100 раз большим количеством бактерий;

в Париже их было больше в 33 раза;

в Лидсе – в 22 раза.

В британских туалетах пресловутую метициллин-устойчивую бактерию Staphylococcus aureus (MRSA) обнаруживали втрое чаще в периоды использования сушилки, чем в тогда, когда пользовались бумажными полотенцами.

Интересно! Бактериальные виды, устойчивые как к пенициллинам, так и к цефалоспоринам (известные как ESBL-продуцирующие организмы) и виды патогенных энтерококков – трудно поддаются лечению. Их также выявляли значительно чаще в эти периоды.

"По сути, сушилка создает аэрозоль, который загрязняет туалетную комнату, включая саму сушилку и, возможно, раковины, пол и другие поверхности, в зависимости от конструкции сушилки и места ее расположения. А вот бумажные полотенца впитывают воду и микробы, оставшиеся на руках, и если они утилизируются должным образом, вероятность перекрестного загрязнения меньше", – подытожили новое исследование ученые.