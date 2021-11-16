Дело в том, что ученые считают сушилки "угрозой общественному здоровью", поскольку они распространяют очень много бактерий. Поэтому безопаснее пользоваться бумажными полотенцами.
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Еще в 2014 году команда исследователей из Университета Лидса объявила, что в общественных туалетах сушилки для рук – это антисанитария. Они обнаружили, что эти устройства, которые сейчас особенно популярны, выбрасывают бактерии из плохо вымытых рук людей в воздух и на соседние поверхности.
Их настолько много, что, вероятно, после того, как вы помыли и высушили руки, вы выйдете из уборной, покрытые микробами других людей.
Как ученые это доказали
Ученые в лабораторных экспериментах создали условия, воспроизводящие общественную уборную.
Новые убедительные доказательства
Теперь авторы нашли еще большее количество доказательств против использования сушилок для рук. Профессор Марк Уилкокс и его коллеги намеревались проверить, как методы сушки рук влияют на распространение бактерий в туалетах.
Исследование проводилось в больницах трех городов – Лидсе (Великобритания), в Париже (Франция) и Удине (Италия). Длилось оно в течение 12 недель.
Для каждого из мест выбрали 2 туалета, которые использовали пациенты, персонал и посетители. В каждом из них были установлены только сушилка или бумажные полотенца.
Ежедневно в течение четырех недель отбирали пробы воздуха и мазки с поверхностей туалета. Затем, после двухнедельной паузы, каждая уборная "переключалась" на альтернативный метод сушки. Этот процесс повторили трижды.
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В 100 раз больше бактерий
Эти образцы показали, что общее количество бактерий в воздухе и на поверхности было значительно выше во всех туалетах, когда использовались струйные воздушные сушилки для рук. Наиболее существенные различия:
- в Удине сушилка была покрыта в 100 раз большим количеством бактерий;
- в Париже их было больше в 33 раза;
- в Лидсе – в 22 раза.
В британских туалетах пресловутую метициллин-устойчивую бактерию Staphylococcus aureus (MRSA) обнаруживали втрое чаще в периоды использования сушилки, чем в тогда, когда пользовались бумажными полотенцами.
"По сути, сушилка создает аэрозоль, который загрязняет туалетную комнату, включая саму сушилку и, возможно, раковины, пол и другие поверхности, в зависимости от конструкции сушилки и места ее расположения. А вот бумажные полотенца впитывают воду и микробы, оставшиеся на руках, и если они утилизируются должным образом, вероятность перекрестного загрязнения меньше", – подытожили новое исследование ученые.