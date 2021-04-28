Все устают перед сном, рано утром, после особенно тяжелых упражнений или когда слишком долго сосредотачиваются на чем-то. Истощение или чрезмерная усталость могут повлиять на ваше психическое здоровье и настроение так же сильно, как и на ваше тело.

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Диетолог Клариса Ленгерр рассказала о симптомах истощения организма, которые отличаются от признаков простой усталости.

Перепады настроения

Одним из симптомов истощения является изменение настроения, которое проявляется сильнее, чем обычно.

"Вы замечали, что ваше настроение колеблется чуть больше, чем обычно? Вы чувствуете отстраненность, тревогу или даже депрессию? Если ответ положительный, это может быть вызвано истощением", – сказала Клариса.

Недосыпание

Если вы высыпаетесь каждую ночь, но вы не чувствуете себя бодрым и энергичным и все еще чувствуете вялость, у вас могут возникнуть проблемы, считает диетолог.

Каждый заслуживает хорошего ночного сна, но плохой сон является общей проблемой. Это может вызвать стресс, который может повлиять на уровень энергии и настроение,

– заявила Кларисса Ленгерр.

Эксперт рекомендует ввести некоторые правила сна, чтобы наладить сон. К примеру, избегать употребления кофеина слишком поздно и сократить использование гаджетов перед сном.

Изменения, связанные с весом

"Если вы резко набрали или похудели вместе со своей усталостью, вы, вероятно, истощены или можете иметь другую основную проблему", – сообщила диетолог.

Плохой ночной сон также может повлиять на вес.

Следующими симптомами могут быть помутнение рассудка, в частности потеря ясности, изменения памяти, плохая фокусировка и концентрация, а также выпадение волос и сухость кожи.

"С истощением мы можем обнаружить, что наша кожа становится более сухой, тусклой или склонной к высыпаниям, а наши волосы могут истончаться и начать выпадать", – добавила эксперт.