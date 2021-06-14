Опасность интенсивных тренировок: как аэробика провоцирует редкое заболевание

Интенсивные физические нагрузки могут негативно сказаться на вашем здоровье, в частности ученые установили, что такая активность может стать причиной развития бокового амиотрофического склероза у людей, которые имеют генетическую предрасположенность к этому заболеванию. Опасность в том, что большинство из них даже не подозревают об этом

Исследователи Шеффилдского университета отметили, что это ни в коем случае не призыв бросать занятия спортом, но новые данные помогут определить людей из группы риска.

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Боковой амиотрофический склероз – что это? Боковой амиотрофический склероз (БАС), или болезнь Шарко – это неизлечимое прогрессирующее заболевание, которое поражает клетки спинного мозга (двигательные нейроны), отвечающие за координацию движений и поддержание тонуса мышц. Вследствие заболевания мышцы перестают функционировать, что приводит к их атрофии.

Прогрессирование БАС приводит к тяжелым последствиям

В ходе разрушения нейронов больной теряет способность двигаться, он испытывает проблемы с дыханием и речью. Смерть чаще всего наступает вследствие паралича дыхательной мускулатуры.

Данные о связках нагрузок и БАС – не новы

БАС относится к редким заболеваниям, которому подвержены лишь около 0,3% населения планеты. Риски развития болезни обусловлены как генетикой, так и неблагоприятными факторами.

Связь между физическими тренировками и болезнью заметили давно, но ученые не могли понять, является ли она причинно-следственной. Например, итальянские футболисты страдают БАС в 6 раз чаще, чем другие люди.

Мы пришли к выводу, что интенсивные физические нагрузки действительно являются фактором риска для развития БАС,

– заявил Джонатан Купер-Нок – один из авторов исследования.

Каким образом ученые доказали взаимосвязь

Ученые проанализировали образцы ДНК полумиллиона человек.

С помощью метода рандомизации Менделя им удалось установить, что люди генетически склонны к интенсивным физическим нагрузкам, одновременно более склонны к болезни Шарко.

Вследствие регулярных физических тренировок некоторые гены мутируют и у людей с наследственной предрасположенностью к развитию БАС болезнь возникает раньше.

Примечание: "регулярные и интенсивные" – это тренировки минимум 2 – 3 раза в неделю и не менее чем пол часа.

В то же время ученые отмечают, что большинство людей, которые тренируются в таком режиме, не болеют и пока непонятно, как определить группу риска.

Однако, новое открытие может помочь в создании методики ранней диагностики и предотвращения болезни.

Почему так происходит: объяснение ученых

Вероятно, пониженный уровень кислорода в организме во время интенсивных тренировок вызывает оксидативный стресс двигательных нейронов, которые активно потребляют кислород клеток нашего организма. У генетически уязвимых людей это приводит к повреждению и гибели таких двигательных нейронов.