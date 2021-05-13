Из-за ультрафиолета может снижаться уровень холестерина, уменьшаться вязкость крови и разрушаются вредные бактерии. Солнечные лучи вызывают усиление синтеза некоторых гормонов, в частности серотонина, который вызывает чувство радости и счастья.

Интересно Может ли антисептик всасываться в кожу и привести к опьянению: необычное исследование

Чем вреден ультрафиолет

Однако преимущества солнечных лучей возможны, только если говорится об умеренном пребывании на солнце. Злоупотребление солнечными ваннами может нанести вред.

Это и фотостарение, и онкологические заболевания кожи и злокачественные образования на коже,

– отметила дерматолог Ирина Мацидонская.

Солнце может принести и значительно более неприятные последствия, которые могут проявиться не сразу. Серьезные заболевания после длительного пребывания на солнце могут стать заметными через несколько лет.

Отсроченный эффект

Как пояснила Мацидонская, есть отсроченный эффект, который проявляется позже. Он зависит от дозы ультрафиолета, которую получил человек. Поэтому следует защищать кожу детей с рождения.

Обратите внимание! Находиться на солнце желательно только в определенные часы. Утром до 11, после обеда – с 16 до 19 часов. Важно избегать полуденного солнца.

Регулярное пребывание под открытыми лучами приводит к тому, что кожа обезвоживается, шелушится, появляются морщины, пигментные пятна. Ультрафиолет запускает быстрый процесс старения.

Мацидонская объяснила, что солнечные лучи разрушают 2 важных белка: коллаген и эластин. Они отвечают за упругость кожи. Поэтому те, кто любит загорать, должны быть готовы к тому, что упругость кожи уменьшится на 20%.

Актуально Нашли новый эффективный способ лечения рубцов

Как защититься от солнца

Дерматологи советуют использовать фотоотбивающий крем. На упаковке кремов ставится отметка SPF, что означает степень защиты от солнца. Она может колебаться от 15 до 50+. Чем выше цифра, тем больше защиты.



Защитный крем надо использовать регулярно / Фото Unsplash.com

Врачи советуют использовать крем каждые 2 часа и наносить его за 20 минут до выхода на улицу. Уровень защиты нужно выбирать в зависимости от типа кожи.

Стоит выбрать защитный крем

Существует условная классификация где кожа делится на 6 фототипов, в зависимости от защиты кожи от ультрафиолета. Украинцы чаще всего относятся к 1, 2 или 3 фототипу, то есть кожа нуждается в большей защите.

Читайте также Две трети людей столкнулись с дерматитом из-за COVID-19

Крем для защиты от солнца нужен не только на теплом побережье на отдыхе, но и в повседневной жизни. Стоит пользоваться защитным кремом с начала марта и до конца октября. Это – интенсивный период инсталляции, когда солнце сильно влияет на кожу.



Ультрафиолетовые лучи вредят человеку / Фото Unsplash.com

Впрочем, стоит помнить, что крем только уменьшает воздействие солнечных лучей и может уберечь от ожогов, а не защитить от раковых заболеваний. Поэтому следует регулярно проверяться у дерматолога, хотя бы 1 раз в год.

Ультрафиолет беспрепятственно проходит сквозь облака. Поэтому и в пасмурные дни не стоит пренебрегать кремом с защитой. Следует защищать голову, носить солнцезащитные очки и пользоваться фотоотбивающими кремами.

Чем опасен загар: смотрите сюжет 24 канала