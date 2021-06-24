Опасный штамм коронавируса Дельта уже в Польше

В Польше зарегистрировали случаи инфицирования штаммом Дельта. Эпидемиологические исследования Главной санитарной инспекции (GIS) показывают, что заболели люди, которые не выезжали за пределы страны и не контактировали с путешественниками.

По состоянию на 23 июня в Польше было выявлено 96 случаев заражения штаммом коронавируса Дельта. Об этом рассказал заместитель министра здоровья Вальдемар Краска.

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Поскольку больные не контактировали с путешественниками и не выезжали за пределы страны, это означает, что вариант уже распространяется в пределах Польши.

Заместитель главного санитарного инспектора Кшиштоф Сачко подчеркнул, что в польском обществе уже циркулируют различные мутации.

Тот факт, что сегодня мы говорим о дельта-мутации, которая ранее была индийской. Но у нас также есть Гамма-Бразильская или Бета-южноафриканская мутация, они также появляются и циркулируют в нашей стране. Всегда может быть другая мутация. Не дай Бог, также может появиться польская мутация, обозначенная другой буквой греческого алфавита,

– заметил представитель Главной санитарной инспекции.

К слову, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) предупредил об очередной волне пандемии COVID-19.

В ведомстве считают, что в начале августа вариантом инфицирования Дельта составит 70% от новых случаев заражения в ЕС, а к концу того же месяца – 90%.

Источник: The Lancet

Сейчас штамм Дельта зафиксировали в 92 странах мира. Он отнесен к перечню вызывающих "особое беспокойство".

Врачи утверждают, что пораженные штаммом Дельта вдвое чаще попадают в стационар, чем инфицированные штаммом Альфа (британским).

Основная опасность нового вида коронавируса в том, что он стал агрессивен к молодежи в возрасте от 12 до 20 лет.

В Великобритании инфицирование этим вариантом составляет 96% среди новых случаев заражения коронавирусом.

23 июня этот штамм зафиксировали и в Украине. Дельту обнаружили у двух человек – это женщина 66 лет и ребенок 16 лет, которые недавно вернулись из России.