Ученые из Гарвардской медицинской школы проанализировали данные опроса 27,7 тысячи трансгендерных и небинарних людей, проведенного в США в 2015 году. Они пришли к выводу, что хирургические операции по подтверждению пола улучшили психологическое состояние респондентов.

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Какие бывают операции по изменению пола

Маскулинизирующие операции – удаление матки, фаллопластика, удлинение транспениса, удаление молочных желез.

Феминизирующие операции – вагинопластика, удаление яичек, увеличение молочных желез.

Некоторые транслюди также делают операции на лице и голосовых связках, удаляют кадык.

Влияние операций по изменению пола на психику

Исследователи разделили респондентов на две группы. В первую попали 3559 человек, которые сделали одну или более операций в течение двух лет до опроса. Во вторую – 16 401 человек, которые хотели бы лечь под нож, но получил отказ.

Оказалось, хирургическое вмешательство в процессе трансперехода связано с улучшением ментального здоровья.

У людей, которые сделали операцию:

на 42% снизился уровень стресса;

на 44% – суицидальные мысли;

на 35% сократилось курение сигарет.

Причем те, кто перенес все желаемые операции, чувствовали себя лучше тех, кто сделал только часть.