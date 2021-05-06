Ученые из Гарвардской медицинской школы проанализировали данные опроса 27,7 тысячи трансгендерных и небинарних людей, проведенного в США в 2015 году. Они пришли к выводу, что хирургические операции по подтверждению пола улучшили психологическое состояние респондентов.
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Какие бывают операции по изменению пола
Маскулинизирующие операции – удаление матки, фаллопластика, удлинение транспениса, удаление молочных желез.
Феминизирующие операции – вагинопластика, удаление яичек, увеличение молочных желез.
Некоторые транслюди также делают операции на лице и голосовых связках, удаляют кадык.
Влияние операций по изменению пола на психику
Исследователи разделили респондентов на две группы. В первую попали 3559 человек, которые сделали одну или более операций в течение двух лет до опроса. Во вторую – 16 401 человек, которые хотели бы лечь под нож, но получил отказ.
Оказалось, хирургическое вмешательство в процессе трансперехода связано с улучшением ментального здоровья.
У людей, которые сделали операцию:
- на 42% снизился уровень стресса;
- на 44% – суицидальные мысли;
- на 35% сократилось курение сигарет.
Причем те, кто перенес все желаемые операции, чувствовали себя лучше тех, кто сделал только часть.