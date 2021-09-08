Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что выполнил свое обещание о 5 миллионах привитых украинцев за первые 100 дней работы во главе Минздрава.
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А отметку в 10 миллионов пересечь вовремя не удалось, хотя летом темпы вакцинации действительно ускорились.
Виктор Ляшко
“Как и говорил, обещание выполнил всего с недельной задержкой. Считаю это хорошим результатом, потому что имели несколько дней праздничных выходных, в которые традиционно идет спад желающих вакцинироваться. (Вот ничего не поделаешь с этим нашим "после праздников")”.
19 мая, когда Ляшко стал главой Минздрава, в Украине было меньше миллиона полностью вакцинированных: 957 346 человек получили первую дозу вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, а 37 526 человек получили обе дозы вакцины.
По его словам, сейчас Украина вышла на 3,5 миллиона прививок в месяц, "которые еще в мае выглядели нереальными", как и доступ к вакцине всех желающих.
"Но благодаря работе наших медицинских работников, у нас еще есть ресурс для роста, главное теперь ваше желание прийти в пункт прививки", – сказал Ляшко.
Вакцинация в Украине: коротко
- Вакцинация против коронавируса SARS-CoV-2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.
- В начале апреля Минздрав заявил о намерении обеспечить возможность вакцинации 60 – 70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.
- Новый министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.
- Сейчас в Украине проводят прививку препаратами: Covishield, Coronavac, Comirnaty от Pfizer, AstraZeneca, Janssen от Johnson & Johnson, Moderna. Все они признаны ВОЗ.
- С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 5 666 019 человек, из них получили одну дозу – 5 666 017 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 407 024 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей).
- В целом сделана 10 073 041 прививка.