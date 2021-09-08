С опозданием на неделю: Ляшко убеждает, что выполнил обещание о 10 миллионах прививок

В Украине с 24 февраля сделали больше 10 миллионов прививок от коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19, полностью вакцинированы 4,4 миллиона человек, одну дозу получили 5,6 миллиона человек

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что выполнил свое обещание о 5 миллионах привитых украинцев за первые 100 дней работы во главе Минздрава.

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А отметку в 10 миллионов пересечь вовремя не удалось, хотя летом темпы вакцинации действительно ускорились.

Виктор Ляшко “Как и говорил, обещание выполнил всего с недельной задержкой. Считаю это хорошим результатом, потому что имели несколько дней праздничных выходных, в которые традиционно идет спад желающих вакцинироваться. (Вот ничего не поделаешь с этим нашим "после праздников")”.

19 мая, когда Ляшко стал главой Минздрава, в Украине было меньше миллиона полностью вакцинированных: 957 346 человек получили первую дозу вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, а 37 526 человек получили обе дозы вакцины.

По его словам, сейчас Украина вышла на 3,5 миллиона прививок в месяц, "которые еще в мае выглядели нереальными", как и доступ к вакцине всех желающих.

"Но благодаря работе наших медицинских работников, у нас еще есть ресурс для роста, главное теперь ваше желание прийти в пункт прививки", – сказал Ляшко.

Вакцинация в Украине: коротко