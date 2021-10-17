Определенная пища может провоцировать нарушения памяти: каких продуктов стоит избегать

Ученые считают, что употребление ультраобработанной пищи нарушает когнитивные функции. Вероятно, это происходит благодаря нейроиммунному механизму.

Ультраобработанные продукты являются едва ли не самыми популярными, но вместе с тем они самые вредные. Именно из-за чрезмерного употребления такой пищи в мире последние десятилетия наблюдается рост ожирения и хронических болезней.

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Ультраобработанные продукты – это Еда, которая полностью производится промышленным способом. Такие продукты не содержат ничего цельного – они состоят из смеси масел, жиров, сахаров, крахмала и белков. К ним часто добавляют искусственные ароматизаторы, красители, эмульгаторы, консерванты и другие добавки, которые увеличивают срок хранения и размер прибыли. Примеры распространенных ультраобработанных продуктов: сосиски, колбасы, чипсы, лапша и пюре быстрого приготовления.

Ученые из Государственного университета Огайо (США) обнаружили, что подобный тип питания не только провоцирует ожирение и поднимает уровень холестерина в крови, но и негативно влияет на здоровье мозга и когнитивные функции у грызунов и приматов. Однако каким образом ультраобработанные продукты воздействуют на мозг, пока неизвестно.

Как проводили исследование

Крыс в возрасте трех месяцев и двух лет случайным образом распределили на несколько групп:

грызуны из первой группы имели обычный рацион (32% белков, 54% сложных углеводов (в основном пшеницы) и 14% жиров). вторая группа питалась ультраобработанными продуктами (19,6% белка, 63,3% рафинированных углеводов (кукурузный крахмал, патока и сахароза), а также 17,1% жиров). третья группа питалась такой же пищей, что и вторая, но кроме этого им давали добавку в виде докозагексаеновой кислоты (ДГК) – одна из трех кислот класса омега-3, которая в больших количествах содержится в лососе, сельди, морских моллюсках, водорослях и др.

Ультраобработанная пища привела к потере памяти

Через 28 дней молодые грызуны несколько набрали вес, но не так сильно, как зрелые особи. В гиппокампе и миндалевидном теле взрослых животных, которые употребляли ультраобработанные продукты без ДГК, сильно повысилась активация генов, связанных с мощным противовоспалительным белком и другими маркерами воспаления: IL-1β, CD11b, MHC класса II, CD86, NLRP3.

Кроме этого, у них обнаружили признаки потери памяти и нарушения реакции.

Миндалевидное тело у людей вовлечено в воспоминания, связанные с эмоциональными событиями, которые вызывают страх и тревогу. Если эта область мозга дисфункциональна, сигналы, которые предсказывают опасность, могут быть утрачены, что приводит к неправильным решениям,

– сообщили исследователи.

У трехмесячных крыс и у тех, которым в рацион добавили жирные кислоты, такого не наблюдалось. Ученые считают, что предотвращению потери памяти у взрослых особей помогла добавка с ДГК.