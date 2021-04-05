Определили 3 фенотипа больных коронавирусом: чем они отличаются
Во время исследования ученые из США идентифицировали среди пациентов 3 клинических фенотипа COVID-19, они характеризуются различным течением болезни, осложнениями и даже результатами лечения.
Источник:Science Daily
Ученые из Университета Миннесоты проанализировали электронные карты больных из 14 клиник на западе США и из 60 больниц скорой помощи штата Миннесота. Всего в исследовании приняли участие 1 022 пациента, которых госпитализировали с 7 марта по 25 августа 2020 года.
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Авторы исследования предположили, что понимание фенотипа больного способно улучшить результаты лечения.
Пациенты страдают от COVID-19 по-разному. Определив похожим образом пораженные группы, мы не только можем улучшить понимание процессов заболевания, но и оказывать более адресную помощь пациентам, которые находятся в группе максимального риска,
– заявили ученые.
3 фенотипа пациентов с COVID-19: в чем разница
- Фенотип I. У таких людей исход болезни неблагоприятный. У этих пациентов, которые составили 23,1% во время исследования, был самый высокий уровень гематологических, почечных и сердечных патологий. Также среди этой группы был самый большой процент людей с темным цветом кожи, которые не разговаривают на английском языке.
- Фенотип II. Болезнь протекает нормальным образом. И именно такого типа пациентов было больше всего (613 человека или 60%).
- Фенотип III. Судьба этих пациентов составила 16,9% (173 человека) и им повезло больше всего. Среди них был самый низкий уровень осложнений и смертности. Но, несмотря на это, у представителей этой группы отметили самый высокий показатель респираторных патологий, а еще на 10% выше риск повторной госпитализации.
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