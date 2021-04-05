Во время исследования ученые из США идентифицировали среди пациентов 3 клинических фенотипа COVID-19, они характеризуются различным течением болезни, осложнениями и даже результатами лечения.

Ученые из Университета Миннесоты проанализировали электронные карты больных из 14 клиник на западе США и из 60 больниц скорой помощи штата Миннесота. Всего в исследовании приняли участие 1 022 пациента, которых госпитализировали с 7 марта по 25 августа 2020 года.

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Авторы исследования предположили, что понимание фенотипа больного способно улучшить результаты лечения.

Пациенты страдают от COVID-19 по-разному. Определив похожим образом пораженные группы, мы не только можем улучшить понимание процессов заболевания, но и оказывать более адресную помощь пациентам, которые находятся в группе максимального риска,

– заявили ученые.

3 фенотипа пациентов с COVID-19: в чем разница