Существует 6 подтипов начальных стадий развития диабета 2 типа. Они различаются по риску, течению болезни и развитию вторичных заболеваний

До сих пор оценить риски развития диабета и сопутствующих с ним болезней было достаточно сложно. Но ученые из Института исследований диабета и метаболических заболеваний сделали настоящий прорыв в прогнозировании развития предиабета – они определили 6 подтипов болезни с четкими характеристиками.

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Исследователи наблюдали за 899 пациентами с предиабетом. В течение анализа были изучены триггеры болезни за последние 25 лет жизни испытуемых, в частности: уровень глюкозы в крови, ожирение печени, распределение жира в организме, уровни липидов в крови, генетические риски и другие показатели.

Обнаруженные подтипы предиабета четко различались по развитию болезни и осложнений.

6 типов предиабета: чем они отличаются

1, 2 и 3 подтипы болезни связаны с низким риском диабета.

В 1 и 2 подгруппах были обычно худые пациенты.

Представители 3 подгруппы производили очень мало инсулина, поэтому риски диабета были высокими.

4 тип предиабета сопровождался избыточным весом. Но у людей из этой группы метаболизм не был нарушен.

У пациентов с 5 подтипом предиабета было ожирение печени.

У людей из 6 группы выявляли повреждения. Причем до того, как им диагностировали диабет. Смертность в этой группе была самой высокой.

Сахарный диабет 2 типа развивается медленно. Фаза предиабета, когда уровень глюкозы в крови уже повышен, а болезнь еще не вступила в полную силу, протекает постепенно. Диабет 2 типа считается неизлечимой болезнью, которая дает ряд тяжелых осложнений. Но простая профилактика может не только предотвратить его развитие, но и способна остановить прогрессирующую фазу.

Ключевыми инструментами профилактики диабета 2 типа является сбалансированное питание и регулярная физическая нагрузка. В то же время знание подтипов болезни поможет врачам заблаговременно предупреждать о рисках своих пациентов. Значительно эффективнее, чем это происходит сейчас.