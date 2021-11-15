Самым распространенным видом интервального голодания считается режим 16:8, где можно есть лишь в течение восьми часов в сутки. В США решили оценить эффект интервального голодания на уровень воспаления в организме, отслеживая колебания специфического биомаркера и регулятора воспалительной реакции – белка галектина-3.

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В эксперименте приняли участие 67 человек в возрасте от 21 до 70 лет, которые имели хотя бы один признак метаболического синдрома или сахарного диабета второго типа – для обоих состояний характерно воспаление в организме.

Примерно половина добровольцев голодала дважды в неделю в течение 24 часов, а за месяц — только раз в неделю в течение 22 недель. А вот контрольная группа придерживалась привычного режима питания и образа жизни.

Результаты исследования:

Результаты указывают на интересный механизм, который потенциально участвует в снижении риска сердечной недостаточности и диабета. И мы видим, что даже периодическое интервальное голодание может иметь положительный эффект для здоровья,

– заявил автор работы Бенджамин Хорн.