Детали исследования

В исследование приняли участие 86 тысяч человек. С 1 февраля до 14 сентября 2020 года медики сравнивали частоту инсульта и инфаркта миокарда у пациентов с коронавирусом с частотой нарушений сердечно-сосудистой системы у людей из контрольной группы.

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Насколько возрастают риски инсульта при COVID-19

В ходе исследования ученые выяснили, что в первые 2 недели после инфицирования COVID-19 риск острого инфаркта миокарда и инсульта увеличивается примерно втрое.

Стоит отметить, что исследователи учитывали различные факторы, такие как: сопутствующие заболевания, возраст, пол и тому подобное. Однако зависимость между инфицированием коронавирусом и инсультом одинаково сохранялась.

Наши результаты показывают, что COVID-19 является фактором риска острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта,

– резюмировали авторы исследования.

Это свидетельствует о том, что острый инфаркт миокарда и ишемический инсульт является частью клинической картины COVID-19. Следовательно, медики акцентировали внимание на необходимости вакцинации против COVID-19.

Как известно, коронавирус может вызвать много осложнений, или же перейти в постковидный синдром.

Источник: Stanford Medicine

Среди основных симптомов постковидного синдрома выделяют:

хроническую усталость,

головокружение,

расстройства настроения,

одышку,

головную боль,

диарею,

учащенное сердцебиение,

нарушения слуха и тому подобное.

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