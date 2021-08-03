Детали исследования
В исследование приняли участие 86 тысяч человек. С 1 февраля до 14 сентября 2020 года медики сравнивали частоту инсульта и инфаркта миокарда у пациентов с коронавирусом с частотой нарушений сердечно-сосудистой системы у людей из контрольной группы.
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Насколько возрастают риски инсульта при COVID-19
В ходе исследования ученые выяснили, что в первые 2 недели после инфицирования COVID-19 риск острого инфаркта миокарда и инсульта увеличивается примерно втрое.
Стоит отметить, что исследователи учитывали различные факторы, такие как: сопутствующие заболевания, возраст, пол и тому подобное. Однако зависимость между инфицированием коронавирусом и инсультом одинаково сохранялась.
Наши результаты показывают, что COVID-19 является фактором риска острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта,
– резюмировали авторы исследования.
Это свидетельствует о том, что острый инфаркт миокарда и ишемический инсульт является частью клинической картины COVID-19. Следовательно, медики акцентировали внимание на необходимости вакцинации против COVID-19.
Как известно, коронавирус может вызвать много осложнений, или же перейти в постковидный синдром.
Источник: Stanford Medicine
Среди основных симптомов постковидного синдрома выделяют:
- хроническую усталость,
- головокружение,
- расстройства настроения,
- одышку,
- головную боль,
- диарею,
- учащенное сердцебиение,
- нарушения слуха и тому подобное.
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