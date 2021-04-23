Ученые из Китая, Австралии и Великобритании использовали данные из Британского Биобанка. В результате ученым удалось обнаружить корреляцию между тем, как мы питаемся, и риском сердечно-сосудистых заболеваний и смертности.

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Исследователи проанализировали дневники питания более чем 116 тысяч британцев. За почти 5 лет исследования 4 245 человек столкнулись с болезнями сердечно-сосудистой системы, инфарктами и инсультами. 838 умерли из-за этого. Еще 3 629 человек ушли из жизни вследствие других причин.

Вредные модели питания:

Первая вредная схема питания предполагает активное потребление шоколада и кондитерских изделий, масла и хлеба с низким содержанием клетчатки, но при этом недостаток свежих фруктов и овощей в рационе. Риск сердечно-сосудистых заболеваний при таком питании повышался в 1,07 раза, а смертность от всех причин – в 1,37 раза.

Вторая схема характеризуется преобладанием в рационе сахаросодержащих напитков, фруктовых соков, столового сахара и консервов. Риск сердечно-сосудистых заболеваний в таком случае повышался в 1,14 раза, а смертность от всех причин – в 1,11 раза.

Рацион, в котором регулярно присутствуют продукты с высоким содержанием жиров и/или сахара, был связан с высоким риском сердечных заболеваний и даже смерти,

– говорится в исследовании.

В общем давно известно, что сахар, насыщенные жиры и недостаточное количество клетчатки в рационе связаны с ожирением и развитием сердечно-сосудистых болезней.

Влияние рациона на здоровье человека подтверждено сотнями исследований. То, что мы едим сейчас, определяет не только наш внешний вид в будущем, но и состояние физического и даже психологического здоровья.

Чем желательно питаться и от каких продуктов отказаться

Добавьте в рацион больше зелени, овощей, фруктов, ягод, орехов, жирной рыбы и цельного зерна. Во всех этих продуктах есть необходимые для организма вещества.

Так вы не только убережете себя от диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, но и поддержите в порядке ногти, кожу и волосы.

Список популярных продуктов, от которых стоит отказаться