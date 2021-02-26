Еще прошлым летом ученые выяснили, что SARS-Cov-2 "живет" на ткани из хлопка не более суток. Но как насчет других материалов, насколько они безопасны? Исследователи из Великобритании нашли ответ на этот вопрос.

Какие ткани используют медики

Ученые оценили жизнеспособность на трех видах тканей, которые наиболее часто используются для пошива медицинской униформы: хлопка, полиэстера и поликоттона (смесь хлопка и синтетических волокон). Авторы исследования отметили, что медицинские работники нередко забирают свои халаты и костюмы домой для стирки, и поэтому очень важно понять, насколько это безопасно для них.

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Как модель ученые использовали сезонный коронавирус HcoV-OC43, который имеет схожую структуру и активность, и SARS-Cov-2. В течение 72 часов специалисты наблюдали за патогеном в лабораторных условиях.

На каких тканях дольше всего живет коронавирус

Дольше всего вирусные частицы сохраняли жизнеспособность на полиэстере – они были активны все трое суток наблюдений. На стопроцентном хлопке коронавирус продержался 24 часа. Самым безопасным материалом оказался поликоттон – вирус "прожил" не более 6 часов.

Как стирать, чтобы уничтожить коронавирус

Ученые также оценили надежный метод стирки для инактивации вируса. С помощью куска хлопчатобумажной ткани они провели серию тестов с использованием различных температурных режимов и способов стирки, в том числе в домашних, промышленных и больничных стиральных машинах.

Результаты показали, что для полноценного уничтожения вируса достаточно просто постирать ткань в горячей воде в любой машине, в том числе с другими вещами. Ученые проверили, как очищается от патогена ткань, которая загрязнена искусственной слюной с вирусом. В этом случае вирусные частицы хранились даже после стирки и были уничтожены только после добавления моющих средств и повышения температуры до 67°C. До 60°C вирус оставался жизнеспособным.