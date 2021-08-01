Гены, провоцирующие диабет
Такие гены нашли в 78 областях хромосом. Интересно, что 36 из них ранее были неизвестны. Это открытие позволит разрабатывать новые целевые лекарства против диабета первого типа.
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Всего в исследовании приняли участие более 61 тысячи человек из Европы, Азии и Африки. Это масштабное исследование позволило оценить "универсальные" генетические факторы, провоцирующие болезнь.
Ученые определили конкретные варианты генов, которые повышают риски диабета. А также их влияние на определенные типы клеток.
Все полученные данные позволили идентифицировать новые мишени для лекарств,
– отметили авторы.
Например, ген IL23A уже изучают для лечения воспалительных заболеваний кишечника и псориаза. Он также может быть эффективной мишенью и против диабета первого типа.
Ценность работы
Полученные результаты приводят ученых к пониманию почти 90% генетических рисков диабета первого типа. Так, в будущем можно будет оценивать вероятность болезни на раннем этапе и быстро начинать лечение.
Это наиболее частое аутоиммунное заболевание у детей. Это состояние, при котором иммунные клетки организма атакуют и навсегда выключают свои же клетки, производящие инсулин в поджелудочной железе.
Инсулин – гормон, который помогает клеткам вашего организма использовать глюкозу, чтобы получать энергию.