Гены, провоцирующие диабет

Такие гены нашли в 78 областях хромосом. Интересно, что 36 из них ранее были неизвестны. Это открытие позволит разрабатывать новые целевые лекарства против диабета первого типа.

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Всего в исследовании приняли участие более 61 тысячи человек из Европы, Азии и Африки. Это масштабное исследование позволило оценить "универсальные" генетические факторы, провоцирующие болезнь.

Ученые определили конкретные варианты генов, которые повышают риски диабета. А также их влияние на определенные типы клеток.

Все полученные данные позволили идентифицировать новые мишени для лекарств,

– отметили авторы.

Например, ген IL23A уже изучают для лечения воспалительных заболеваний кишечника и псориаза. Он также может быть эффективной мишенью и против диабета первого типа.

Ценность работы

Полученные результаты приводят ученых к пониманию почти 90% генетических рисков диабета первого типа. Так, в будущем можно будет оценивать вероятность болезни на раннем этапе и быстро начинать лечение.