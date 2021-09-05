Определили уровень защиты вакцины Coronavac

Ученые из Чили провели масштабное исследование, в котором определили эффективность препарата от компании Sinovac, который используют в Украине. Эффективность против симптоматических случаев COVID-19 составляет 65,9%, а на сколько вакцина защищает от осложнений и смерти – читайте в материале.

Исследование проводилось со 2 февраля по 1 мая 2021 года. В нем приняли участие 10,2 миллиона граждан Чили.

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Из них полный курс вакцинации прошли 4,1 миллиона людей. Исследователи проанализировали частоту заражения, появления симптомов, осложнений и летальности среди привитыми и непривитыми людьми.

Эффективность вакцины Coronavac: результаты исследования

против симптоматического течения COVID-19 – 65,9%,

в предотвращении госпитализации – 87,5%,

в предотвращении перевода в реанимацию – 90,3%,

против смерти от осложнений – 86,3%.

Зато эффективность только первой дозы вакцины против симптоматического случая болезни составляет 15,5%, а против предотвращения смерти против COVID-19 – 45,7%.

А как насчет эффективности против новых штаммов

Исследователи подчеркнули, что эффективность сохраняется для разных возрастных групп, в частности для пожилых людей в возрасте от 60 лет и старше.

Ученые сообщили, что в Чили не хватает лабораторий для геномного анализа, которые помогли бы определить эффективность вакцины против различных штаммов SARS-CoV-2. Тем более исследования проводили в конце зимы и весной 2021 года – то есть до того как в мире начал доминировать штамм коронавирус Дельта.

Поэтому сейчас точно неизвестно, на сколько вакцина от компании Sinovac эффективна против новых штаммов коронавируса.