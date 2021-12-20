Как определить есть ли у вас склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям

Чтобы выяснить, подвержены ли вы заболеваниям сердца и сосудов, нужно обратиться к кардиологу. Он проведет осмотр, соберет анамнез и при необходимости назначит генетическое исследование.

Болезни по наследству

Некоторые сердечно-сосудистые заболевания могут передаваться по наследству, например кардиомиопатия, аритмические нарушения, аневризмы и высокий уровень липопротеинов низкой плотности в крови. Но часть людей с наследственной предрасположенностью не имеет клинических проявлений болезни, и, чтобы оценить риски, кардиолог назначает генетическое исследование.

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Генетический тест используют, чтобы выяснить, есть ли у человека конкретный измененный ген или генетическая ошибка, приводящая к наследственному заболеванию сердца и сосудов. Это помогает врачам более точно оценить состояние пациента и подобрать индивидуальное лечение.

Когда нужно делать тест

Кроме того, генетическое исследование полезно для семьи: если у кого-то из близких родственников были наследственные заболевания сердца, то другие члены семьи могут узнать, обладают ли они такой же генетической изменчивостью. Если тест подтвердил высокий риск наследственного заболевания, следует наблюдаться у кардиолога: врач будет следить за проявлением признаков болезни и назначит лечение, если оно понадобится.

Точность теста

Положительный результат генетического исследования означает, что причина проблем с сердцем в семье обнаружена в ДНК, но по генетическому тесту не всегда можно предположить, какое именно заболевание может возникнуть у человека. И даже если дефектный ген обнаружен, это не всегда означает, что у человека разовьется наследственное заболевание сердца. Это лишь оценка риска, которая указывает на что следует обратить внимание.

То же и с отрицательным результатом: он не означает, что у человека нет наследственного заболевания сердца, а только исключает, что те гены, которые изучали в анализе, могут стать причиной болезни. Поэтому генетический анализ не всегда показывает достоверный результат – следует учитывать семейный анамнез, клинические признаки и, если необходимо, консультироваться с медицинским генетиком.

Если в семье были заболевания сердца или случаи внезапной сердечной смерти, лучше проконсультироваться с врачом.