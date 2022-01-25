К тому же избыточный вес может усугубить течение COVID-19. Чтобы этого избежать, прежде всего, нужно определить в норме ли ваш вес и придерживаться нескольких простых правил.

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Как определить, нет ли у вас лишнего веса

В этом поможет индекс массы тела (ИМТ). Это оптимальный показатель для оценки размеров тела (веса и роста) и рисков для здоровья.

Как рассчитывают ИМТ? Есть простая формула, которая поможет определить этот показатель для взрослых: ИМТ = вес разделить на рост в квадрате.

На наличие лишнего веса указывают показатели от 25 до 29,9, если у вас ожирение, показатель будет больше 30.

Справка. На сайте Центра общественного здоровья это можно сделать автоматически. Просто отметьте свой вес и рост, и измерьте ИМТ с помощью специального калькулятора, чтобы понять, стоит ли вам худеть.

Детям и подросткам, которые продолжают расти, невозможно определить постоянные показатели ИМТ, которые соответствуют норме для всех возрастных и половых групп. Поэтому используются специальные таблицы, в которых указаны нормальные границы для каждого возраста.

Как нормализовать свой вес

Ограничьте употребление обработанных продуктов, содержащих соль, сахар, жиры. Откажитесь от сладких калорийных напитков.

Уменьшите размер порции пищи, одновременно увеличьте долю овощей, бобовых, целых злаков и фруктов.

Ежедневно занимайтесь физической активностью умеренной интенсивности в течение 45 – 60 мин в день: ведите дневник физической активности, чтобы понимать, достаточно ли вы двигаетесь ежедневно. Сейчас это можно вычислить даже с помощью смартчасов.

Придерживайтесь полноценного режима питания с обязательным ежедневным завтраком.

Достаточно спите ночью, минимум 8 часов.

Регулярно контролируйте свой вес и окружность талии, по крайней мере один раз в неделю.

Если вам не удается самостоятельно похудеть, обратитесь к своему семейному врачу!

– подчеркнули в ЦОС.

Почему проблема лишнего веса на самом деле серьезная

Избыточный вес и ожирение – это результат формирования аномальных или избыточных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

В мире от последствий избыточного веса и ожирения умирает больше людей, чем от аномально низкой массы тела. А количество людей с ожирением превышает число людей с низкой массой тела.

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Данные исследований показывают, что в 2019 году обнаружили, что лишь 39,6% населения в Украине имели нормальный вес, а почти 59,1% – избыточный и ожирение. Это влияло на распространенность факторов риска неинфекционных заболеваний.