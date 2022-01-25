Как определить, находится ли ваш вес в норме и контролировать массу тела
Источник:Центр общественного здоровья
Избыточный вес и ожирение часто увеличивают риск развития многих болезней, среди которых рак, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2 типа и другие.
К тому же избыточный вес может усугубить течение COVID-19. Чтобы этого избежать, прежде всего, нужно определить в норме ли ваш вес и придерживаться нескольких простых правил.
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Как определить, нет ли у вас лишнего веса
В этом поможет индекс массы тела (ИМТ). Это оптимальный показатель для оценки размеров тела (веса и роста) и рисков для здоровья.
Как рассчитывают ИМТ? Есть простая формула, которая поможет определить этот показатель для взрослых: ИМТ = вес разделить на рост в квадрате.
На наличие лишнего веса указывают показатели от 25 до 29,9, если у вас ожирение, показатель будет больше 30.Справка. На сайте Центра общественного здоровья это можно сделать автоматически. Просто отметьте свой вес и рост, и измерьте ИМТ с помощью специального калькулятора, чтобы понять, стоит ли вам худеть.
Детям и подросткам, которые продолжают расти, невозможно определить постоянные показатели ИМТ, которые соответствуют норме для всех возрастных и половых групп. Поэтому используются специальные таблицы, в которых указаны нормальные границы для каждого возраста.
Как нормализовать свой вес
- Ограничьте употребление обработанных продуктов, содержащих соль, сахар, жиры. Откажитесь от сладких калорийных напитков.
- Уменьшите размер порции пищи, одновременно увеличьте долю овощей, бобовых, целых злаков и фруктов.
- Ежедневно занимайтесь физической активностью умеренной интенсивности в течение 45 – 60 мин в день: ведите дневник физической активности, чтобы понимать, достаточно ли вы двигаетесь ежедневно. Сейчас это можно вычислить даже с помощью смартчасов.
- Придерживайтесь полноценного режима питания с обязательным ежедневным завтраком.
- Достаточно спите ночью, минимум 8 часов.
Регулярно контролируйте свой вес и окружность талии, по крайней мере один раз в неделю.
Если вам не удается самостоятельно похудеть, обратитесь к своему семейному врачу!
– подчеркнули в ЦОС.
Почему проблема лишнего веса на самом деле серьезная
Избыточный вес и ожирение – это результат формирования аномальных или избыточных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
В мире от последствий избыточного веса и ожирения умирает больше людей, чем от аномально низкой массы тела. А количество людей с ожирением превышает число людей с низкой массой тела.
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Данные исследований показывают, что в 2019 году обнаружили, что лишь 39,6% населения в Украине имели нормальный вес, а почти 59,1% – избыточный и ожирение. Это влияло на распространенность факторов риска неинфекционных заболеваний.