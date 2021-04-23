Когда применяют эпидуральную анестезию

Метод эпидуральной анестезии считается эффективным и достаточно безопасным, поэтому он широко применяется при родовспоможении. Он облегчает боль только в определенной области тела, и после введения анестетика у роженицы становится нечувствительной нижняя часть живота.

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Болевые ощущения исчезают, и женщина имеет возможность отдохнуть, оставаясь в сознании. Поскольку эпидуральная анестезия облегчает тяжелый процесс родов, ее применение имеет огромную важность.

Новое исследование

Чтобы проверить эту гипотезу, группа исследователей из Канады проанализировала данные всех детей, родившихся в больнице провинции Манитоба с 2005 по 2016 годы, исключив случаи кесарева сечения. Среди 123 175 детей, рожденных от матерей со средним возрастом 28 лет, 38,2% получали эпидуральную анальгезию во время родов.

Эпидуральная анестезия не вызывает аутизм

Впоследствии аутизм был диагностирован у 2,1% детей, родившихся с эпидуральной анестезией и в 1,7% – без нее. После того, как ученые скорректировали данные с учетом различных факторов: возраста, социального положения, анамнеза и вредных привычек матерей, а также принятых во время беременности препаратов и внутриутробных патологий, эта разница оказалась несущественной.