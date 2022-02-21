То, что потребление овощей может снизить риск ССЗ, может показаться очевидным, поскольку их ингредиенты, такие как каротиноиды и альфа-токоферол, обладают свойствами, которые могут защищать сердце и сосуды. Но пока данные предварительных исследований относительно общего влияния потребления овощей на ССЗ были противоречивыми.

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Новое исследование питания

Теперь новые результаты масштабного исследования показывают, что потребление вареных или сырых овощей вряд ли повлияет на риск ССЗ. Они также объясняют предыдущие ошибочные, положительные выводы.

Исследователи использовали ответы 399 586 человек из биобанка Великобритании (из которых у 4,5% развились ССЗ) на вопрос о среднем ежедневном потреблении сырых и вареных овощей. Они проанализировали связь с риском госпитализации или смерти от инфаркта миокарда, инсульта или серьезных ССЗ. Ученые контролировали широкий спектр возможных запутанных факторов, включая социально экономическое состояние, физическую активность и другие факторы питания.

Овощи не уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний

Среднее ежедневное потребление сырых и вареных овощей составило соответственно 5,0, 2,3 и 2,8 столовых ложки с горкой на человека. Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был примерно на 15% ниже для тех, кто потреблял больше овощей, по сравнению с наименьшим потреблением овощей.

Однако этот очевидный эффект был существенно ослаблен, когда учитывались возможные социально-экономические, пищевые и связанные со здоровьем и медициной факторы, способствующие росту рисков. Контроль за этими факторами уменьшил прогнозную статистическую силу потребления овощей относительно ССЗ более чем на 80%, то есть остается только статистическая погрешность.

Сколько употреблять овощей и фруктов

Всемирная организация здравоохранения рекомендует съедать 400 граммов каждый день (овощи и фрукты вместе, а не по 400 граммов каждого). Это минимум, не бойтесь съесть больше.