Ученые опросили 761 человека в возрасте от 18 до 94 лет, из них 61,6% – женщины. Ученые установили, что даже после одинакового количества алкоголя пожилые люди страдали от похмелья меньше, чем молодые.
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Почему с возрастом похмелье ослабевает
Одна из причин этого явления – в том, что организм привыкает к алкоголю. Еще один связанный фактор – то, насколько пьяным чувствует себя человек. С возрастом люди, почувствовавшие опьянение, склонны готовиться к последствиям (например, подготовить себе холодной воды) и поэтому страдают меньше. Это ученые назвали субъективной интоксикацией.
В молодости похмелье у мужчин и женщин различается, со временем эти различия стираются. Зависимость между возрастом и весом похмелья обусловлена субъективной интоксикацией. Также с возрастом падает чувствительность к боли.
Основной фактор, который влияет на тяжесть похмелья в юности – употребление большего объема алкоголя в меньшие сроки. Хотя с возрастом еженедельное количество выпитого возрастает, оно распределяется не на два больших приема, а на несколько дней,
– отметили ученые.
При этом, если напиваться сильно, никакой возраст не спасет от тяжелого похмелья на следующее утро, поэтому лучше не злоупотреблять.
Как избежать похмелья
- Не пить алкоголь, если не получилось – пить медленно.
- Есть. Предпочтение следует отдавать холодным, нежирным и в меру острым блюдам.
- Запивать. Лучше всего подойдет негазированная (или слабогазированная) минеральная вода с добавлением свежевыжатого лимонного сока.
- Не курить.
- Следить за тем, какие лекарства вы употребляете. Некоторые лекарства (антидепрессанты, успокоительные, лекарства против аллергии, некоторые антибиотики) могут спровоцировать рвоту и другие ужасные симптомы, если смешать их с алкоголем.