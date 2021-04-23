Ученые опросили 761 человека в возрасте от 18 до 94 лет, из них 61,6% – женщины. Ученые установили, что даже после одинакового количества алкоголя пожилые люди страдали от похмелья меньше, чем молодые.

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Почему с возрастом похмелье ослабевает

Одна из причин этого явления – в том, что организм привыкает к алкоголю. Еще один связанный фактор – то, насколько пьяным чувствует себя человек. С возрастом люди, почувствовавшие опьянение, склонны готовиться к последствиям (например, подготовить себе холодной воды) и поэтому страдают меньше. Это ученые назвали субъективной интоксикацией.

В молодости похмелье у мужчин и женщин различается, со временем эти различия стираются. Зависимость между возрастом и весом похмелья обусловлена субъективной интоксикацией. Также с возрастом падает чувствительность к боли.

Основной фактор, который влияет на тяжесть похмелья в юности – употребление большего объема алкоголя в меньшие сроки. Хотя с возрастом еженедельное количество выпитого возрастает, оно распределяется не на два больших приема, а на несколько дней,

– отметили ученые.

При этом, если напиваться сильно, никакой возраст не спасет от тяжелого похмелья на следующее утро, поэтому лучше не злоупотреблять.

Как избежать похмелья