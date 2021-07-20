Опровергли распространенный миф о вреде кофе

О кофе существует много мифов и преувеличений. В большом исследовании ученые опровергли рекомендацию воздерживаться от него с целью профилактики аритмий.

Профессиональные кардиологические общества рекомендуют избегать напитков с кофеином, чтобы снизить риск развития нарушений сердечного ритма. Доказательства, которые подкрепляют этот совет, основаны главным образом на небольшом исследовании 1980 года. Более новые исследования обычно показывали, что у людей, которые пьют кофе, вероятность тахиаритмии (нарушения ритма с частым сердцебиением) не увеличена.

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Как проходило исследование

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели большое исследование, чтобы уточнить возможную связь кофе с риском аритмий. Они указывают, что у кофе есть множество полезных эффектов (противовоспалительный, снижение риска развития рака и диабета). Более того, они особенно выражены при употреблении кофе с кофеином. Люди, которые от него отказываются, получают меньше полезных веществ.

Для исследования ученые проанализировали данные более 386 тысяч человек, информацию о которых собрал британский Биобанк. Во время наблюдения в течение 4 – 5 лет аритмии развились примерно у 17 тысяч из них. Все участники подробно рассказали, как часто они употребляют кофе.

Кофе не вызывает аритмию

Ученые не обнаружили связи между режимом употребления кофе и риском аритмий у участников. Более того, исследование показало, что ежедневное употребление кофе было связано со снижением риска аритмий на 3%.

В своем исследовании авторы также учитывали генетические факторы, которые могут влиять на то, как переносят кофеин разные люди.

Большинство людей, даже те, у кого есть аритмии, могут выпить чашку кофе. А некоторым из них кофеин кофе может помочь снизить риск аритмий,

– отметили ученые.