Оптимизм может быть обманчивым, – Стефанишина об ускорении темпов вакцинации
Источник:24 канал
Вряд ли Украина сможет прививать минимум 50% своего населения до конца 2021 года. Ведь осталось очень мало времени.
В то же время наше государство очень активно движется к соответствующему показателю. Об этом рассказала в эфире 24 канала представительница парламентского комитета по вопросам здоровья нации и народный депутат партии "Голос" Ольга Стефанишина.
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Стефанишина: Вся страна – в красной зоне
Она пояснила, что большая часть людей, которые раньше были против прививки, в этой волне пандемии действительно вакцинируются. Однако остались те, кто не изменил свое мнение.
Оптимизм может быть обманчивым,
– подчеркнула Стефанишина.
По ее словам, стоит признать, что сейчас вся страна находится в красной зоне. По ее мнению, соответствующий уровень безопасности надо ввести по всей территории государства.
"Мы никого не спасем, если отсрочим ввод красной зоны в других областях", – отметила нардеп от "Голоса".Напомним! Уже с 12 ноября в красную зону переходит Черкасская область. В Украине уже стали "красными" 17 областей.
Португалия шагает к коллективному иммунитету
Стефанишина считает, что нужно работать в двух направлениях:
- вакцинировать людей;
- соблюдать карантинные ограничения.
Представительница парламентского комитета по вопросам здоровья нации отметила, что пока ни одна страна не достигла коллективного иммунитета.
В то же время есть государства-чемпионы, которые уверенно шагают к соответствующей цели. Например, такой страной является Португалия, которая достигла уровня вакцинации 77%.
Стефанишина рассказала о темпах вакцинации: смотрите видео
Ситуация с COVID-19 в Украине
- Украина вышла на 2 место в мире по смертности от коронавируса. По суточному количеству летальных исходов государство опередило даже США.
- За 8 ноября умерли 833 украинца. В то же время заболели 19 тысяч человек.
- Наихудшая ситуация сейчас в Днепропетровской области. Приближаются к ней по показателям Одесская и Львовская.
- Полный курс вакцинации уже прошли 8 миллионов украинцев. Прививки по крайней мере одной дозой сделали 35% взрослого населения государства.