Оптимизм может быть обманчивым, – Стефанишина об ускорении темпов вакцинации

Вряд ли Украина сможет прививать минимум 50% своего населения до конца 2021 года. Ведь осталось очень мало времени.

В то же время наше государство очень активно движется к соответствующему показателю. Об этом рассказала в эфире 24 канала представительница парламентского комитета по вопросам здоровья нации и народный депутат партии "Голос" Ольга Стефанишина.

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Стефанишина: Вся страна – в красной зоне

Она пояснила, что большая часть людей, которые раньше были против прививки, в этой волне пандемии действительно вакцинируются. Однако остались те, кто не изменил свое мнение.

Оптимизм может быть обманчивым,

– подчеркнула Стефанишина.

По ее словам, стоит признать, что сейчас вся страна находится в красной зоне. По ее мнению, соответствующий уровень безопасности надо ввести по всей территории государства.

"Мы никого не спасем, если отсрочим ввод красной зоны в других областях", – отметила нардеп от "Голоса".

Португалия шагает к коллективному иммунитету

Стефанишина считает, что нужно работать в двух направлениях:

вакцинировать людей;

соблюдать карантинные ограничения.

Представительница парламентского комитета по вопросам здоровья нации отметила, что пока ни одна страна не достигла коллективного иммунитета.

В то же время есть государства-чемпионы, которые уверенно шагают к соответствующей цели. Например, такой страной является Португалия, которая достигла уровня вакцинации 77%.

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