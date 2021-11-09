Оптимизм может быть обманчивым, – Стефанишина об ускорении темпов вакцинации

9 ноября 2021 , 15:47
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Источник:

24 канал

Вряд ли Украина сможет прививать минимум 50% своего населения до конца 2021 года. Ведь осталось очень мало времени.

В то же время наше государство очень активно движется к соответствующему показателю. Об этом рассказала в эфире 24 канала представительница парламентского комитета по вопросам здоровья нации и народный депутат партии "Голос" Ольга Стефанишина.

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Стефанишина: Вся страна – в красной зоне

Она пояснила, что большая часть людей, которые раньше были против прививки, в этой волне пандемии действительно вакцинируются. Однако остались те, кто не изменил свое мнение.

Оптимизм может быть обманчивым,
– подчеркнула Стефанишина.

По ее словам, стоит признать, что сейчас вся страна находится в красной зоне. По ее мнению, соответствующий уровень безопасности надо ввести по всей территории государства.

"Мы никого не спасем, если отсрочим ввод красной зоны в других областях", – отметила нардеп от "Голоса".

Напомним! Уже с 12 ноября в красную зону переходит Черкасская область. В Украине уже стали "красными" 17 областей.

Португалия шагает к коллективному иммунитету

Стефанишина считает, что нужно работать в двух направлениях:

  • вакцинировать людей;
  • соблюдать карантинные ограничения.

Представительница парламентского комитета по вопросам здоровья нации отметила, что пока ни одна страна не достигла коллективного иммунитета.

В то же время есть государства-чемпионы, которые уверенно шагают к соответствующей цели. Например, такой страной является Португалия, которая достигла уровня вакцинации 77%.

Стефанишина рассказала о темпах вакцинации: смотрите видео

Ситуация с COVID-19 в Украине

  • Украина вышла на 2 место в мире по смертности от коронавируса. По суточному количеству летальных исходов государство опередило даже США.
  • За 8 ноября умерли 833 украинца. В то же время заболели 19 тысяч человек.
  • Наихудшая ситуация сейчас в Днепропетровской области. Приближаются к ней по показателям Одесская и Львовская.
  • Полный курс вакцинации уже прошли 8 миллионов украинцев. Прививки по крайней мере одной дозой сделали 35% взрослого населения государства.
Автор: Анастасія Мигидюк