В центре отметили, что медицинскую помощь можно найти в Польше, Молдове, Литве, Румынии, Чехии и Словакии. Вы можете воспользоваться услугами психологов, семейных врачей и педиатров, хирургов и травматологов, онкологов.

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Отдельные больницы предоставляют широкий спектр помощи – от обследований до стационарного лечения. Список больниц и врачей будет постоянно обновляться, следите,

– говорится в сообщении.

Список учреждений и врачей можно найти здесь.

В организации добавили, если у вас есть проверенная информация об аналогичных инициативах, которых нет в списке – пишите в частные сообщения Украинскому центру здравоохранения.

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