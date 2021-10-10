В оранжевую зону могут отнести 16 регионов Украины

По состоянию на утро 10 октября в 16 областях Украины показатели распространения коронавируса, которые соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности. За минувшие сутки к этому перечню добавились еще 3 региона.

При этом 2 области перестали соответствовать этим показателям. Из показателей "оранжевого" уровня вышли Ровненская и Киевская области.

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В каких областях ухудшилась ситуация

В перечень "оранжевых" областей попали Волынская, Черниговская и Одесская области.

Какие регионы могут попасть в "оранжевую зону":

Волынская область, Днепропетровская область, Донецкая область, Житомирская область, Запорожская область, Луганская область, Львовская область, Одесская область, Полтавская область, Сумская область, Тернопольская область, Харьковская область, Херсонская область, Хмельницкая область, Черновицкая область, Черниговская область.

Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Луганской и Черновицкой областях – показатели заболевания составляют 780 и 799 на 100 тысяч населения соответственно.

Кроме этого, в Полтавской, Сумской и Херсонской областях превышены показатели госпитализаций – 55,4%, 51,9% и 55,8% соответственно. Зато в Донецкой области наблюдается повышение загруженности коек с кислородом – сейчас этот показатель составляет 68,1% при норме 65%.

Какие показатели считаются нормальными

Заметим, что уровень заболеваемости коронавирусом должен составлять не более 75 на 100 тысяч населения. Зато норма динамики общего количества госпитализаций из-за COVID-19 должна составлять не более 50%