В оранжевую зону могут отнести 16 регионов Украины
Источник:Минздрав
По состоянию на утро 10 октября в 16 областях Украины показатели распространения коронавируса, которые соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности. За минувшие сутки к этому перечню добавились еще 3 региона.
При этом 2 области перестали соответствовать этим показателям. Из показателей "оранжевого" уровня вышли Ровненская и Киевская области.
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В каких областях ухудшилась ситуация
В перечень "оранжевых" областей попали Волынская, Черниговская и Одесская области.
Какие регионы могут попасть в "оранжевую зону":
- Волынская область,
- Днепропетровская область,
- Донецкая область,
- Житомирская область,
- Запорожская область,
- Луганская область,
- Львовская область,
- Одесская область,
- Полтавская область,
- Сумская область,
- Тернопольская область,
- Харьковская область,
- Херсонская область,
- Хмельницкая область,
- Черновицкая область,
- Черниговская область.
Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Луганской и Черновицкой областях – показатели заболевания составляют 780 и 799 на 100 тысяч населения соответственно.
Кроме этого, в Полтавской, Сумской и Херсонской областях превышены показатели госпитализаций – 55,4%, 51,9% и 55,8% соответственно. Зато в Донецкой области наблюдается повышение загруженности коек с кислородом – сейчас этот показатель составляет 68,1% при норме 65%.
Какие показатели считаются нормальными
Заметим, что уровень заболеваемости коронавирусом должен составлять не более 75 на 100 тысяч населения. Зато норма динамики общего количества госпитализаций из-за COVID-19 должна составлять не более 50%