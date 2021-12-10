Актуальные показатели заболеваемости в регионах

"Желтая" зона является самой большой по состоянию на сегодня. Впрочем, она сократилась, теперь здесь Киев и 12 областей.

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Днепропетровская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская.

Черновицкая области.

Красная зона осталась без изменений. В этой зоне 10 регионов:

Винницкая,

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черниговская.

Оранжевая зона расширилась вдвое. Теперь в нее входят две области:

Донецкая,

Одесская.

Какова заболеваемость коронавирусом в Украине? В течение суток заболели коронавирусом 11 327 человек. В больницы госпитализировали 2 551 пациента с симптомами коронавирусной болезни. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 442 человека. Зато количество выздоровевших пациентов значительно превышает количество инфицированных – 24 456 человек.

Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала