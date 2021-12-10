Актуальные показатели заболеваемости в регионах
"Желтая" зона является самой большой по состоянию на сегодня. Впрочем, она сократилась, теперь здесь Киев и 12 областей.
Внимание Тревожные расстройства: почему чаще всего возникают, как их вовремя диагностировать и преодолеть
- Днепропетровская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая области.
Красная зона осталась без изменений. В этой зоне 10 регионов:
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская.
Оранжевая зона расширилась вдвое. Теперь в нее входят две области:
- Донецкая,
- Одесская.
Какова заболеваемость коронавирусом в Украине?В течение суток заболели коронавирусом 11 327 человек. В больницы госпитализировали 2 551 пациента с симптомами коронавирусной болезни. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 442 человека. Зато количество выздоровевших пациентов значительно превышает количество инфицированных – 24 456 человек.
Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала