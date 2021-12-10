Оранжевую зону расширили: в одной из "желтых" областей ухудшились показатели

10 декабря 2021 , 11:12
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Источник:

Минздрав

В оранжевую зону перешла еще одна область. "Желтых" регионов стало меньше – 13.

Актуальные показатели заболеваемости в регионах

"Желтая" зона является самой большой по состоянию на сегодня. Впрочем, она сократилась, теперь здесь Киев и 12 областей.

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  • Днепропетровская,
  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская.
  • Черновицкая области.

Красная зона осталась без изменений. В этой зоне 10 регионов:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черниговская.

Оранжевая зона расширилась вдвое. Теперь в нее входят две области:

  • Донецкая,
  • Одесская.

Какова заболеваемость коронавирусом в Украине?

В течение суток заболели коронавирусом 11 327 человек. В больницы госпитализировали 2 551 пациента с симптомами коронавирусной болезни. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 442 человека. Зато количество выздоровевших пациентов значительно превышает количество инфицированных – 24 456 человек.

Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Автор: Анастасія Лукашевська