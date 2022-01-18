К ним добавились Ровненская и Черновицкая области. Все из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом свидетельствуют последние данные Министерства здравоохранения.

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Поэтому сейчас в оранжевой зоне находятся такие области:

Ивано-Франковская – в области целых 3 критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций);

Ровненская – там критический показатель новых случаев;

Сумская – также слишком много новых случаев инфицирования;

Черновицкая – зафиксировали высокий показатель новых больных.

Ситуация ухудшается

В том числе, в Ивано-Франковской области коэффициент выявления случаев инфицирования от 15 января соответствует красной зоне – 27,8% при норме до 20%. Также зафиксировали превышение динамики уровня COVID-госпитализаций – 72,2% (при максимальном 50%).

Кроме этого, в регионе фиксируется рост уровня госпитализаций – 64,3 при норме до 60 на 100 тысяч населения.

В Сумской области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования – 27,7%. Этот же показатель превышен в Ровненской и Черновицкой областях – в обеих 20,5%.

Остальные регионы Украины находятся в желтой зоне карантина.

Общий показатель по Украине

По состоянию на 17 января, уровень заболеваемости по Украине составляет 236 на 100 тысяч населения, при определенном индикаторе 75 на 100 тысяч человек.

Внимание! В Киеве уровень заболеваемости составляет 410 на 100 тысяч человек. Самый высокий он в Ивано-Франковской области – 522 на 100 тысяч населения, а также Сумской – 412 на 100 тысяч населения.

Уровень госпитализации по стране составляет 29,4, при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. В Киеве уровень госпитализаций – 17,7.

Загруженность коек с кислородом по стране составляет 23,7% при определенном показателе в 65%, в Киеве – 12,9%.



Эпидемическая ситуация в Украине / инфографика Минздрава

Адаптивный карантин в Украине / данные: Минздрав / Инфографика 24 канала