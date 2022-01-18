"Оранжевых" областей в Украине стало в два раза больше: одна из них приближается к локдауну

В Украине расширили оранжевую зону карантина. По состоянию на 18 января в ней находится 4 области.

К ним добавились Ровненская и Черновицкая области. Все из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом свидетельствуют последние данные Министерства здравоохранения.

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Поэтому сейчас в оранжевой зоне находятся такие области:

Ивано-Франковская – в области целых 3 критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций);

Ровненская – там критический показатель новых случаев;

Сумская – также слишком много новых случаев инфицирования;

Черновицкая – зафиксировали высокий показатель новых больных.

Ситуация ухудшается

В том числе, в Ивано-Франковской области коэффициент выявления случаев инфицирования от 15 января соответствует красной зоне – 27,8% при норме до 20%. Также зафиксировали превышение динамики уровня COVID-госпитализаций – 72,2% (при максимальном 50%).

Кроме этого, в регионе фиксируется рост уровня госпитализаций – 64,3 при норме до 60 на 100 тысяч населения.

В Сумской области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования – 27,7%. Этот же показатель превышен в Ровненской и Черновицкой областях – в обеих 20,5%.

Остальные регионы Украины находятся в желтой зоне карантина.

Общий показатель по Украине

По состоянию на 17 января, уровень заболеваемости по Украине составляет 236 на 100 тысяч населения, при определенном индикаторе 75 на 100 тысяч человек.

В Киеве уровень заболеваемости составляет 410 на 100 тысяч человек. Самый высокий он в Ивано-Франковской области – 522 на 100 тысяч населения, а также Сумской – 412 на 100 тысяч населения.

Уровень госпитализации по стране составляет 29,4, при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. В Киеве уровень госпитализаций – 17,7.

Загруженность коек с кислородом по стране составляет 23,7% при определенном показателе в 65%, в Киеве – 12,9%.



Эпидемическая ситуация в Украине / инфографика Минздрава

Адаптивный карантин в Украине / данные: Минздрав / Инфографика 24 канала