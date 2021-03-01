В ОРДО обнаружили катастрофическую ситуацию из-за коронавируса: документы
В сети появились документы, в которых говорится, что в официальной статистике на территории оккупированного Донбасса люди, которые умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, не всегда фиксируются как жертвы пандемии.
Источник:sprotyv.info
Так, о летальных случаях из-за коронавируса могут замалчивать, а причину смерти объяснять тяжелой формой пневмонии, инфарктом, инсультом и тому подобное.
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Заметим, что вспышка заболеваемости на оккупированных территориях пришлась на проведение массового мероприятия, а именно концерта Георгия Лепса в оккупированном Донецке.
В опубликованных документах отмечается, что согласно "официальной" информации 2020 года умерли 1 378 человек. По состоянию на 1 января 2021 года "официальные" цифры выросли до 15 317 больных.
"В течение практически всего 2020 года представители оккупантов заявляли, что на подконтрольных им территориях уровень распространения коронавируса, а также смертность из-за заражения этой инфекцией значительно ниже, чем в других странах. Однако, согласно "официальной" же информации наглядно видно, что контроль над ситуацией был потерян с самого начала распространения пандемии, а действия так называемой власти, относительно организации массовых мероприятий, способствующих распространению вируса, были преступными и необдуманными, по своим действиям наподобие геноцида", – говорится в источнике.
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