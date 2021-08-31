Как орехи могут улучшить здоровье сердца

Грецкие орехи являются богатым источником омега-3 жирных кислот. Поэтому хорошо влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Ежедневное употребление около половины стакана грецких орехов в течение двух лет незначительно, но снизило уровень холестерина липопротеинов низкой плотности ("плохого холестерина") у здоровых пожилых людей. Это исследование проводилось с мая 2012 года по май 2016 года, и в нем приняли участие 708 человек.

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На момент исследования его участники проживали в Барселоне, Испании и Лома Линде и Калифорнии. Их возраст составлял от 63 до 79 лет.

Предыдущие исследования уже показывали, что орехи связаны с низкими показателями сердечных заболеваний и инсультов. Одна из причин заключается в том, что они снижают уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Но теперь ученые обнаружили, что грецкие орехи улучшают и качество частиц ЛПНП.

Маленькие плотные частицы ЛПНП чаще связаны с атеросклерозом, бляшками или жировыми отложениями, которые накапливаются в артериях.

Результаты исследования:

Через 2 года у участников, которые потребляли грецкие орехи, уровень холестерина ЛПНП был ниже в среднем на 4,3 мг/дл, а общий уровень холестерина снизился в среднем на 8,5 мг/дл.

Ежедневное потребление грецких орехов снизило количество общих частиц ЛПНП на 4,3% и мелких частиц ЛПНП на 6,1%. А эти изменения, как отмечают ученые, связанные с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Холестерин липопротеинов промежуточной плотности также снизился.

Интересно, что изменения холестерина ЛПНП различались по полу; у мужчин уровень холестерина ЛПНП снизился на 7,9%, а у женщин – на 2,6%.

Да, эти изменения нельзя назвать значительными. Но ежедневное употребление горсти грецких орехов – простой способ хоть немного укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы. Конечно, для сохранения здоровья сердца и сосудов потребления самых орехов недостаточно – необходимо правильно питаться, отказаться от вредных привычек и поддерживать физическую активность.