Организм некоторых людей может подавлять ВИЧ без терапии: истории двух пациентов

Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, Университета Мэриленда (США) и Цзинаньского университета (Китай) обнаружили два механизма, благодаря которым ВИЧ-инфицированные могут подавлять вирус после окончания антиретровирусной терапии довольно продолжительное время.

Лекарств против ВИЧ не существует, но с помощью антиретровирусной терапии инфекцию можно контролировать. Пациенты должны начать АРТ независимо от стадии болезни или осложнений.

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Как оказалось, организм некоторых людей может подавлять вирус без терапии. Авторы новой работы рассказали о двух взрослых с ВИЧ, которые начали проходить АРТ вскоре после заражения и продолжали более 6 лет. Затем они стали участниками клинического исследования и перестали принимать лекарства. Их состояние постоянно контролировали медики.

Что известно об этих пациентах

В результате один участник контролировал вирус почти три с половиной года, но из-за периодических вспышек болезни начал принимать неоптимальную антиретровирусную терапию, не сообщив об этом ученым. Второму пациенту удалось практически преодолеть болезнь и жить без приема лекарств в течение четырех лет. Но затем он заразился другим штаммом ВИЧ и получил суперинфекцию (процесс, когда клетка, сначала зараженная одним вирусом, коинфицируется через некоторое время другим штаммом или вирусом).

У первого пациента были высокие уровни CD8+T-лимфоцитов. Это специфические иммунные клетки, которые растворяют клетки-мишени, несущие чужеродные антигены или измененные аутоантигены.

Второй участник демонстрировал более низкие показатели CD8+ Т-клеток против ВИЧ, но у него был сильный нейтрализующий ответ антител на протяжении всего исследования вплоть до резкого отскока. Поэтому ученые пришли к выводу, что именно нейтрализующие антитела способны сыграть роль в почти полном подавлении ВИЧ.