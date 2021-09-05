Организм стареет на 30 лет: назвали еще одно негативное последствие COVID-19

Организм людей, переболевших коронавирусом, сильно истощается. Ученые сообщили, что органы COVID-пациентов могут состариться на десятилетия.

В исследовании приняли участие около 2 миллионов человек. Среди них 89 тысяч, которые преодолели COVID-19, а также 1,6 миллиона людей, которые не болели коронавирусом.

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Известно, что у 30 – 40 летнего здорового взрослого человека потеря функций почек составляет около 1% в год. Зато серьезные инфекции могут привести не только к более сильным потерям для этого органа, но и к хроническому заболеванию.

Почки особенно чувствительны к различным воспалительным процессам в организме или к активизации иммунной системы. Кроме этого, функцию почек могут нарушать проблемы со свертываемостью крови.

Результаты исследования

Согласно исследованию, в 4 757 переболевших коронавирусом в течение одного года произошла 30% потеря функции почек. Доктор Зияд Аль-Али объяснил, что это эквивалентно старению органа на 30 лет.

Бессимптомный COVID-19 тоже опасен

Даже бессимптомный коронавирус не проходит бесследно – переболевшие тяжелее переносят анестезию и операции. Кроме этого, COVID-19 напоминает о себе во время таких осложнений:

панкреатиты,

плевриты,

пневмонии,

поражение нервной системы.

Наблюдение проводилось по анонимным медицинским записям управления здравоохранения ветеранов США. Подавляющее большинство пациентов – мужчины в возрасте около 68 лет.