В организме человека есть два основных типа жира: бурый, что обеспечивает термогенез и белый, который накапливается в организме, чаще всего в области живота. Впрочем, есть также промежуточный тип – так называемый бежевый жир, который представляет нечто среднее между бурой и белой жировой тканью.
К теме Нашли способ замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера
Почему бежевый жир важен?
Бежевый жир оказывает успокаивающее действие и борется с воспалениями, которые провоцирует наличие белого жира, это собственно и обеспечивает защиту от деменции.
На первых этапах экспериментов ученые обнаружили, что отсутствие бежевых жировых клеток делает подкожный жир похожим на опасный висцеральный – фактор риска сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний.
Гипотезу проверили на животных
Отсутствие бежевого жира провоцировало у мышей диабет, если их кормили жирным рационом.
Кроме того, ученые обнаружили, что когнитивный спад быстрее возникает у грызунов без бежевого жира. У них наблюдалась сильная воспалительная реакция в организме, что активирует микроглию – иммунные клетки, которые способны еще больше усилить воспаление и ускорить развитие деменции.
Наконец, ученые продемонстрировали, что трансплантация донорских бежевых жировых клеток улучшает память и восстанавливает синаптическую пластичность.
Если мы поймем механизм работы бежевого жира, каким образом его наличие блокирует воспаление, это позволит нам имитировать аналогичные свойства в организме с помощью лекарств,
– пояснили авторы.
Перспектива открытия
Теперь ученые планируют найти область на теле для пересадки бежевого жира с лучшим эффектом. В рамках доклинических экспериментов донорский биоматериал трансплантировали в висцеральную область.
Ученые также рассматривают возможность сбора определенного количества бежевого жира в раннем возрасте, чтобы поместить его на криосохранение, а спустя годы трансплантировать обратно в организм.
Известно, что бурый и бежевый жир в большом количестве в организме именно в начале жизни, однако с возрастом его количество резко сокращается.