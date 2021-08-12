В организме человека есть два основных типа жира: бурый, что обеспечивает термогенез и белый, который накапливается в организме, чаще всего в области живота. Впрочем, есть также промежуточный тип – так называемый бежевый жир, который представляет нечто среднее между бурой и белой жировой тканью.

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Почему бежевый жир важен?

Бежевый жир оказывает успокаивающее действие и борется с воспалениями, которые провоцирует наличие белого жира, это собственно и обеспечивает защиту от деменции.

На первых этапах экспериментов ученые обнаружили, что отсутствие бежевых жировых клеток делает подкожный жир похожим на опасный висцеральный – фактор риска сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний.

Гипотезу проверили на животных

Отсутствие бежевого жира провоцировало у мышей диабет, если их кормили жирным рационом.

Кроме того, ученые обнаружили, что когнитивный спад быстрее возникает у грызунов без бежевого жира. У них наблюдалась сильная воспалительная реакция в организме, что активирует микроглию – иммунные клетки, которые способны еще больше усилить воспаление и ускорить развитие деменции.

Наконец, ученые продемонстрировали, что трансплантация донорских бежевых жировых клеток улучшает память и восстанавливает синаптическую пластичность.

Если мы поймем механизм работы бежевого жира, каким образом его наличие блокирует воспаление, это позволит нам имитировать аналогичные свойства в организме с помощью лекарств,

– пояснили авторы.

Перспектива открытия

Теперь ученые планируют найти область на теле для пересадки бежевого жира с лучшим эффектом. В рамках доклинических экспериментов донорский биоматериал трансплантировали в висцеральную область.

Ученые также рассматривают возможность сбора определенного количества бежевого жира в раннем возрасте, чтобы поместить его на криосохранение, а спустя годы трансплантировать обратно в организм.

Известно, что бурый и бежевый жир в большом количестве в организме именно в начале жизни, однако с возрастом его количество резко сокращается.