Инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, до сих пор считался основным средством лечения диабета. Но ученые обнаружили другую молекулу, вырабатываемую в жировой ткани, которая, как и инсулин, также мощно и быстро регулирует уровень глюкозы в крови.

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Ее открытие может привести к разработке новых методов лечения диабета, а также заложить основу для перспективных новых направлений в исследованиях метаболизма.

Новый гормон

Ученые обнаружили, что гормон под названием FGF1, как и инсулин регулирует уровень глюкозы в крови, подавляя расщепление жиров. Но эти два гормона делают это по-разному. Важно, что такая разница может позволить FGF1 использовать для безопасного и успешного снижения уровня глюкозы в крови у людей, которые страдают инсулинорезистентностью.

Ранее исследование показало, что введение FGF1 резко снижает уровень глюкозы в крови у мышей и что хроническое лечение FGF1 уменьшает резистентность к инсулину. Но как это работало, до сих пор осталось загадкой.

Как действует новая молекула

Когда мы едим, жиры и глюкоза попадают в кровь. Инсулин обычно транспортирует эти питательные вещества к клеткам мышц и жировой ткани, где они либо используются, либо хранятся. У людей с инсулинорезистентностью глюкоза не эффективно удаляется из крови, а высокий липолиз повышает уровень жирных кислот.

Эти дополнительные жирные кислоты ускоряют выработку глюкозы печенью, усиливая и без того высокий уровень глюкозы. Кроме того, жирные кислоты накапливаются в органах, усиливая резистентность к инсулину – характерную для диабета и ожирения. FGF1 помогает избежать этих состояний.