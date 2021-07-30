Из-за опухоли у женщины был ослаблен иммунитет, и нормально функционировали только T-лимфоциты, поэтому 12 из выявленных мутаций помогали вирусу обходить именно T-клеточный иммунный ответ.
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Что известно об инфицировании женщины
Российские ученые описали случай развития множественных мутаций коронавируса у женщины, страдающей неходжкинской B-клеточной лимфомой (злокачественным заболеванием лимфатической системы). Коронавирусную инфекцию у нее диагностировали еще в апреле 2020 года.
Положительные тесты на коронавирус чередовались у нее с отрицательными в течение 318 дней, за это время пневмония развивалась у нее два раза — летом 2020 года и зимой 2021 года.
За этот период пациентка прошла несколько курсов химиетерапии. Секвенирование образцов пациентки показало, что за время болезни вирус мутировал 40 раз.
В то же время в плазме крови пациентки ученые не обнаружили зрелые B лимфоциты, нашли небольшое количество антител IgG. Вместе с этим ученые наблюдали сильный T-клеточный ответ на коронавирус.
Почему так случилось
Поэтому они предположили, что коронавирус у женщины с лимфомой направленно мутировал, чтобы избежать T-клеточного иммунитета, поскольку из-за рака лимфатической системы другие виды иммунитета у нее были ослаблены.