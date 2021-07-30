В организме одной пациентки обнаружили сразу 40 мутаций коронавируса: детали

Российские ученые обнаружили 40 мутаций коронавируса в организме пациентки с лимфомой. Женщина болела в течение 318 дней, а потому мутации помогали обходить иммунную реакцию организма.

Из-за опухоли у женщины был ослаблен иммунитет, и нормально функционировали только T-лимфоциты, поэтому 12 из выявленных мутаций помогали вирусу обходить именно T-клеточный иммунный ответ.

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Что известно об инфицировании женщины

Коронавирус может мутировать не только в популяции людей, но также и в одном человеке, если инфекция протекает довольно долго, при ослабленном иммунитете.

Российские ученые описали случай развития множественных мутаций коронавируса у женщины, страдающей неходжкинской B-клеточной лимфомой (злокачественным заболеванием лимфатической системы). Коронавирусную инфекцию у нее диагностировали еще в апреле 2020 года.

Положительные тесты на коронавирус чередовались у нее с отрицательными в течение 318 дней, за это время пневмония развивалась у нее два раза — летом 2020 года и зимой 2021 года.

За этот период пациентка прошла несколько курсов химиетерапии. Секвенирование образцов пациентки показало, что за время болезни вирус мутировал 40 раз.

Это превышает скорость мутаций в общей популяции. Из 40 мутаций 12 препятствовали распознаванию и нейтрализации коронавируса T-клетками.

В то же время в плазме крови пациентки ученые не обнаружили зрелые B лимфоциты, нашли небольшое количество антител IgG. Вместе с этим ученые наблюдали сильный T-клеточный ответ на коронавирус.

Почему так случилось

Поэтому они предположили, что коронавирус у женщины с лимфомой направленно мутировал, чтобы избежать T-клеточного иммунитета, поскольку из-за рака лимфатической системы другие виды иммунитета у нее были ослаблены.